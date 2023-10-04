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В обход санкциям: РФ заметно увеличила продажу нефти и газа

4 октября 2023 17:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В обход санкциям: РФ заметно увеличила продажу нефти и газа
Производство нефти и газа в РФ. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В сентябре этого года доходы бюджета России увеличились от продажи нефти и газа, что на 15% больше, чем в августе. Страна-террорист любыми способами пытается обойти Западные санкции.

Об этом сообщают росСМИ.

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Доходы РФ в сентябре

Так, в сентябре нефтегазовая выручка бюджета выросла до почти 740 миллиардов рублей. Это почти на 70 миллиардов рублей выше показателей заложенных в бюджет, а также на 100 миллиардов больше прибыли в августе.

В конце концов казна РФ продолжает пополняться от продажи углеводородов уже третий месяц подряд. До этого бюджет имел только два "удачных" месяца — март и апрель. Соответственно, с начала года власти смогли собрать 5,58 триллионов рублей нефтегазовых доходов.

О чем это свидетельствует

Рост нефтегазовых доходов — это следствие увеличения цены на нефть на глобальном рынке, а также снижение эффективности санкций.

"Цена на марку нефти Urals уже выше 80 долларов, в то время как в механизм санкций заложен потолок 60 долларов. Скидка на российскую нефть сократилась с 40 долларов за баррель до 10 долларов", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам российских экономистов, цены на нефть могут достигнуть 100 долларов и закрепиться там. Это, в свою очередь, может привести к укреплению российской валюты.

Напомним, несмотря на санкции Запада, страна-террорист Россия пытается доставить свою нефть на рынки Азии. В частности, РФ впервые разрешила неукрепленным нефтяным танкерам пройти через Арктику.

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