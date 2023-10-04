В обхід санкціям: РФ помітно збільшила продаж нафти та газу

Виробництво нафти й газу в РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

У вересні цього року доходи бюджету Росії збільшилися від продажі нафти та газу, що на 15% більше, ніж у серпні. Країна-терорист будь-якими способами намагається обійти західні санкції.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відтак, у вересні нафтогазова виручка бюджету зросла до майже 740 мільярдів рублів. Це майже на 70 мільярдів рублів вище за показники закладені до бюджету, а також на 100 мільярдів більше за прибуток у серпні.

Зрештою, казна РФ продовжує поповнюватися від продажу вуглеводнів вже третій місяць поспіль. До цього бюджет мав лише два "вдалі" місяці — березень і квітень. Відповідно, з початку року влада змогла зібрати 5, 58 трильйонів рублів нафтогазових доходів.

Про що це свідчить

Зріст нафтогазових доходів — це наслідок збільшення ціни на нафту на глобальному ринку, а також зниження ефективності санкцій.

"Ціна на марку нафти Urals вже вища за 80 доларів, тоді як у механізм санкцій закладено стелю 60 доларів. Знижка на російську нафту скоротилася з 40 доларів за барель до 10 доларів", — йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозами російських економістів, ціни на нафту можуть досягнути 100 доларів та закріпитися там. Це, своєю чергою, може призвести до зміцнення російської валюти.

Нагадаємо, попри санкції Заходу, країна-терорист Росія намагається доставити свою нафту до ринків Азії. Зокрема, РФ вперше дозволила неукріпленим нафтовим танкерам пройти через Арктику.