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В обхід санкціям: РФ помітно збільшила продаж нафти та газу

4 жовтня 2023 17:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В обхід санкціям: РФ помітно збільшила продаж нафти та газу
Виробництво нафти й газу в РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вересні цього року доходи бюджету Росії збільшилися від продажі нафти та газу, що на 15% більше, ніж у серпні. Країна-терорист будь-якими способами намагається обійти західні санкції. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Доходи РФ у вересні

Відтак, у вересні нафтогазова виручка бюджету зросла до майже 740 мільярдів рублів. Це майже на 70 мільярдів рублів вище за показники закладені до бюджету, а також на 100 мільярдів більше за прибуток у серпні. 

Зрештою, казна РФ продовжує поповнюватися від продажу вуглеводнів вже третій місяць поспіль. До цього бюджет мав лише два "вдалі" місяці — березень і квітень. Відповідно, з початку року влада змогла зібрати 5, 58 трильйонів рублів нафтогазових доходів. 

Про що це свідчить

Зріст нафтогазових доходів — це наслідок збільшення ціни на нафту на глобальному ринку, а також зниження ефективності санкцій. 

"Ціна на марку нафти Urals вже вища за 80 доларів, тоді як у механізм санкцій закладено стелю 60 доларів. Знижка на російську нафту скоротилася з 40 доларів за барель до 10 доларів", — йдеться у повідомленні. 

Згідно з прогнозами російських економістів, ціни на нафту можуть досягнути 100 доларів та закріпитися там. Це, своєю чергою, може призвести до зміцнення російської валюти. 

Нагадаємо, попри санкції Заходу, країна-терорист Росія намагається доставити свою нафту до ринків Азії. Зокрема, РФ вперше дозволила неукріпленим нафтовим танкерам пройти через Арктику. 

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