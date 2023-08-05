В ОП отреагировали на приговор Навальному и призвали россиян выходить на протесты

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента Украины

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на приговор российского суда в отношении оппозиционера Алексея Навального. Его приговорили к 19 годам лишения свободы.

Михаил Подоляк в эфире призвал россиян выходить на протесты.

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В Офисе Президента Украины призвали россиян выходить на протесты.

"Это кульминация режима Путина. Эволюционно он шел к этому пути, ему очень нравятся такие людоедские приговоры. Ведь это приговор не просто там фактически за преступления, приговор-символ, который должен показать, что мы достигли дна и мы с этого дна хотим еще успеть нагадить всем", — сказал Михаил Подоляк.

Напомним, в России приговорили оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима. Его обвиняют в "экстремизме".

Отмечается, что политика обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса России, которые имеют: