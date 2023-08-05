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В ОП відреагували на вирок Навальному і закликали росіян виходити на протести

5 серпня 2023 03:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В ОП відреагували на вирок Навальному і закликали росіян виходити на протести
Радник глави ОПУ Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк відреагував на вирок російського суду щодо опозиціонера Олексія Навального. Його засудили до 19 років позбавлення волі.

Михайло Подоляк в етері закликав росіян виходити на протести.

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В Офісі Президента України закликали росіян виходити на протести.

"Це кульмінація режиму Путіна. Еволюційно він йшов до цього шляху, йому дуже подобаються такі людожерські вироки. Адже це вирок не просто там фактично за злочини, вирок-символ, який повинен показати, що ми досягли дна і ми з цього дна хочемо ще встигнути напаскудити всім", — сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у Росії засудили опозиціонера Олексія Навального до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачують в "екстремізмі". 

Зазначається, що політика звинуваючують за шістьма статтями Кримінального кодексу Росії, які мають:

  • "заклики до екстремізму",
  • "реабілітацію нацизму",
  • "фінансування екстремізму".

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