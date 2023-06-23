В Польше ответили на заявления о причастности страны к подрыву Nord Stream

Станислав Жарин. Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl

Польша и гражданы этой страны не участвовали в подрыве газопроводов Nord Stream в Балтийском море в сентябре 2022 года. Прокуратура Польши занимается следствием по этому делу.

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства, спикер министра-координатора по спецслужбам РП Станислав Жарин в Twitter.

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Следствие по подрыву газопроводов

По его словам, польские прокуроры проводят следствие по подрыву газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, однако в рамках следствия они не нашли доказательств, указывающих на причастность лиц, находившихся на яхте Andromeda, к этому событию.

Он отметил, что яхта Andromeda добралась до Польши с острова Рюген (Германия), на ней было шесть человек. Яхта 12 часов находилась в одном из портов Польши, после чего покинула польские территориальные воды.

"По результатам расследования установлено, что во время пребывания яхты в польском порту на палубе не было загружено никаких вещей, а экипаж яхты был проверен польской пограничной службой", — отметил Жарин.

Спикер добавил, что "нет никаких доказательств причастности граждан Польши к подрыву газопроводов Nord Stream".

Почему Польша не причастна к подрыву

"Утверждения в некоторых публикациях о том, что "Польша является логистическим хабом для операции по подрыву Nord Stream", абсолютно не соответствуют действительности и не подтверждаются доказательствами следствия", — объяснил он.

Жарин подчеркнул, что информация по этому событию представляется как "типичная тактика размывания картины событий путем умножения спекуляций и гипотез".

"Это типичная практика дезинформации, которая может усложнить установление правды", — подытожил чиновник.

Напомним, ранее в сети появились новые эксклюзивные кадры поврежденного российского газопровода "Северный поток-2". Фрагменты вида поврежденной трубы удалось снять с помощью подводного дрона.