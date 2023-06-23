В Польщі відповіли на заяви про причетність країни до підриву Nord Stream
Польща та громадяни цієї країни не брали участі у підриві газопроводів Nord Stream у Балтійському морі у вересні 2022 року. Прокуратура Польщі займається слідством у цій справі.
Про це заявив уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин у Twitter.
Слідство щодо підриву газопроводів
За його словами, польські прокурори проводять слідство щодо підриву газопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2, проте в рамках слідства вони не знайшли доказів, які вказували б на причетність осіб, які були на яхті Andromeda, до цієї події.
Він зазначив, що яхта Andromeda дібралася до Польщі з острова Рюген (Німеччина), на ній було шестеро людей. Яхта 12 годин перебувала в одному з портів Польщів, після чого покинула польські територіальні води.
"За результатами розслідування встановлено, що під час перебування яхти в польському порту на палубі не було завантажено жодних речей, а екіпаж яхти був перевірений польською прикордонною службою", — зауважив Жарин.
Речник запевнив, що "немає жодних доказів причетності громадян Польщі до підриву газопроводів Nord Stream".
Чому Польща не причетна до підриву
"Твердження у деяких публікаціях про те, що "Польща є логістичним хабом для операції з підриву Nord Stream", абсолютно не відповідають дійсності та не підтверджуються доказами слідства", — пояснив він.
Жарин наголосив, що інформація з цієї події подається, як "типова тактика розмивання картини подій шляхом множення спекуляцій і гіпотез".
"Це типова практика дезінформації, яка може ускладнити встановлення правди", — підсумував урядовець.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явились нові ексклюзивні кадри пошкодженого російського газопроводу "Північний потік-2". Фрагменти виду пошкодженої труби вдалося зняти за допомогою підводного дрона.