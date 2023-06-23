В Польщі відповіли на заяви про причетність країни до підриву Nord Stream

Станіслав Жарин. Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Польща та громадяни цієї країни не брали участі у підриві газопроводів Nord Stream у Балтійському морі у вересні 2022 року. Прокуратура Польщі займається слідством у цій справі.

Про це заявив уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин у Twitter.

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Слідство щодо підриву газопроводів

За його словами, польські прокурори проводять слідство щодо підриву газопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2, проте в рамках слідства вони не знайшли доказів, які вказували б на причетність осіб, які були на яхті Andromeda, до цієї події.

Він зазначив, що яхта Andromeda дібралася до Польщі з острова Рюген (Німеччина), на ній було шестеро людей. Яхта 12 годин перебувала в одному з портів Польщів, після чого покинула польські територіальні води.

"За результатами розслідування встановлено, що під час перебування яхти в польському порту на палубі не було завантажено жодних речей, а екіпаж яхти був перевірений польською прикордонною службою", — зауважив Жарин.

Речник запевнив, що "немає жодних доказів причетності громадян Польщі до підриву газопроводів Nord Stream".

Чому Польща не причетна до підриву

"Твердження у деяких публікаціях про те, що "Польща є логістичним хабом для операції з підриву Nord Stream", абсолютно не відповідають дійсності та не підтверджуються доказами слідства", — пояснив він.

Жарин наголосив, що інформація з цієї події подається, як "типова тактика розмивання картини подій шляхом множення спекуляцій і гіпотез".

"Це типова практика дезінформації, яка може ускладнити встановлення правди", — підсумував урядовець.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явились нові ексклюзивні кадри пошкодженого російського газопроводу "Північний потік-2". Фрагменти виду пошкодженої труби вдалося зняти за допомогою підводного дрона.