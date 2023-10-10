В результате авиаудара погибли два главаря ХАМАС, — СМИ

Закария Абу Маамар (в центре). Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Палестинские боевики ХАМАС продолжают нести потери впоследствии вероломного вторжения в Израиль. На этот раз благодаря действиям израильской авиации были уничтожены два "высокопоставленных" вожака мусульманских террористов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Кем были убитые

Как сообщает источник агентства среди ХАМАСа, в результате авианалета погибли два вожака, которые были членами политического офиса террористов: Джавад Абу Шаммала и Закария Абу Маамар. Они были убиты в результате израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа.

Джавад Абу Шаммалла. Источник: Al-Jazeera

В отдельных заявлениях военнослужащие ЦАХАЛа подтвердили убийство Абу Шаммалы и Абу Маамара, заявив, что вожаки боевиков были поражены ночью.

Напомним, что ранее стало известно об одном из предводителей террористов ХАМАС, организовавшего атаку на Израиль.

В ООН же заявили, что полная блокада Сектора Газа нарушает действующее международное право.

В странах Запада, в свой ответ, заявили, что любому проявлению терроризма нет никакого оправдания.