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В результате авиаудара погибли два главаря ХАМАС, — СМИ

10 октября 2023 19:12
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Илья Рябинин
редактор
В результате авиаудара погибли два главаря ХАМАС, — СМИ
Закария Абу Маамар (в центре). Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Палестинские боевики ХАМАС продолжают нести потери впоследствии вероломного вторжения в Израиль. На этот раз благодаря действиям израильской авиации были уничтожены два "высокопоставленных" вожака мусульманских террористов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как сообщает источник агентства среди ХАМАСа, в результате авианалета погибли два вожака, которые были членами политического офиса террористов: Джавад Абу Шаммала и Закария Абу Маамар. Они были убиты в результате израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа.

В результате авиаудара погибли два предводителя ХАМАС, — СМИ
Джавад Абу Шаммалла. Источник: Al-Jazeera

В отдельных заявлениях военнослужащие ЦАХАЛа подтвердили убийство Абу Шаммалы и Абу Маамара, заявив, что вожаки боевиков были поражены ночью.

Напомним, что ранее стало известно об одном из предводителей террористов ХАМАС, организовавшего атаку на Израиль.

В ООН же заявили, что полная блокада Сектора Газа нарушает действующее международное право.

В странах Запада, в свой ответ, заявили, что любому проявлению терроризма нет никакого оправдания.

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