В результаті авіаудару загинули двоє ватажків ХАМАС, — ЗМІ

Закарія Абу Маамар (в центрі). Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Палестинські бойовики ХАМАС продовжують зазнавати втрат внаслідок віроломного вторгнення до Ізраїлю. На цей раз завдяки діям ізраїльської авіації було знищено двоє "високопоставлених" ватажків мусульманських терористів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Читайте також:

Ким були вбиті

Як повідомляє джерело агенції серед ХАМАСу, в результаті авіанальоту загинули двоє ватажків, які були членами політичного офісу терористів: Джавад Абу Шаммала та Закарія Абу Маамар. Їх було вбиті в результаті ізраїльського авіаудару в Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа.

Джавад Абу Шаммала. Джерело: Al-Jazeera

В окремих заявах військовослужбовці ЦАХАЛу підтвердили вбивство Абу Шаммали та Абу Маамара, заявивши, що ватажків бойовиків було вражено вночі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про одного з ватажків терористів ХАМАС, який організував атаку на Ізраїль.

Натомість в ООН заявили, що повна блокада Сектору Гази порушує чинне міжнародне право.

В країнах Заходу, у свою відповідь, заявили, що будь-якому прояву тероризму немає жодного виправдання.