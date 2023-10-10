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В результаті авіаудару загинули двоє ватажків ХАМАС, — ЗМІ

10 жовтня 2023 19:12
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Ілля Рябінін
редактор
В результаті авіаудару загинули двоє ватажків ХАМАС, — ЗМІ
Закарія Абу Маамар (в центрі). Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Палестинські бойовики ХАМАС продовжують зазнавати втрат внаслідок віроломного вторгнення до Ізраїлю. На цей раз завдяки діям ізраїльської авіації було знищено двоє "високопоставлених" ватажків мусульманських терористів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Як повідомляє джерело агенції серед ХАМАСу, в результаті авіанальоту загинули двоє ватажків, які були членами політичного офісу терористів: Джавад Абу Шаммала та Закарія Абу Маамар. Їх було вбиті в результаті ізраїльського авіаудару в Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа.

В результаті авіаудару загинули двоє ватажків ХАМАС, — ЗМІ
Джавад Абу Шаммала. Джерело: Al-Jazeera

В окремих заявах військовослужбовці ЦАХАЛу підтвердили вбивство Абу Шаммали та Абу Маамара, заявивши, що ватажків бойовиків було вражено вночі. 

Нагадаємо, що раніше стало відомо про одного з ватажків терористів ХАМАС, який організував атаку на Ізраїль.

Натомість в ООН заявили, що повна блокада Сектору Гази порушує чинне міжнародне право. 

В країнах Заходу, у свою відповідь, заявили, що будь-якому прояву тероризму немає жодного виправдання. 

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