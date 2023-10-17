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В России юристы призывают к протестам из-за усиления давления со стороны властей, — ISW

17 октября 2023 09:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В России юристы призывают к протестам из-за усиления давления со стороны властей, — ISW
Акции протеста в России. Фото: Reuters, фото илюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Группа российских юристов призывает к протестам из-за давления, оказываемого на законность официальными властями Российской Федерации. Это произошло после того, как четверо адвокатов были арестованы по обвинению в экстремизме.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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Петиция с призывом к протестам

"Группа российских адвокатов опубликовала петицию, в которой призвала членов Федеральной и региональных палат адвокатов России и других общественных адвокатских объединений объявить забастовку во всех видах судопроизводства с 25 по 28 октября в ответ на распространенное запугивание адвокатов в российской судебной системе", — говорится в сообщении ISW.

В петиции отмечается, что российские власти часто игнорируют нарушение профессиональных прав адвокатов и угрожают насилием в отношении них за "сфабрикованными административными и уголовными делами".

В петиции также утверждается, что российские судьи все чаще злоупотребляют своими полномочиями, а силовики оказывают давление на адвокатов.

В этом документе также говорится, что "изощренные методы привлечения адвокатов к ответственности за их профессиональную деятельность по надуманным административным и уголовным делам" стали устоявшейся практикой российских правоохранительных органов и судов.

Арест адвокатов

Это обращение было подано через три дня после того, как российские власти арестовали четырех адвокатов, в том числе трех адвокатов российского оппозиционера Алексея Навального, по обвинению в экстремизме.

"Российские адвокаты, призывающие к забастовке, похоже, не желают дальше терпеть использование Кремлем российской судебной системы как оружия, бросая вызов кремлевскому видению законности и легитимности российских институтов, призванных обеспечить прикрытие авторитарного и коррумпированного правления российского президента Владимира Путина", — говорится в отчете Института.

Напомним, что бывшую редакторку пропагандистского "Первого канала" РФ Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о "фейках". Ранее прокуратура хотела назначить ей девять лет заключения.

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