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В Росії юристи закликають до протестів через посилення тиску з боку влади, — ISW

17 жовтня 2023 09:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії юристи закликають до протестів через посилення тиску з боку влади, — ISW
Акції протесту в Росії. Фото: Reuters, фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Група російських юристів закликає до протестів через тиск, який чинить на законність офіційна влада Російської Федерації. Це сталося після того, як четверо адвокатів були арештовані за звинуваченнями в екстремізмі.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW). 

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Петиція з закликом до протестів

"Група російських адвокатів опублікувала петицію, в якій закликала членів Федеральної та регіональних палат адвокатів Росії та інших громадських адвокатських об’єднань оголосити страйк у всіх видах судочинства з 25 по 28 жовтня у відповідь на поширене залякування адвокатів у російській судовій системі", — говориться у повідомленні ISW. 

У петиції зазначається, що російська влада часто ігнорує порушення професійних прав адвокатів і погрожує насильством щодо них за "сфабрикованими адміністративними та кримінальними справами".

У петиції також стверджується, що російські судді все частіше зловживають своїми повноваженнями, а силовики чинять тиск на адвокатів.

В цьому документі також йдеться про те, що "витончені методи притягнення адвокатів до відповідальності за їх професійну діяльність за надуманими адміністративними та кримінальними справами" стали усталеною практикою російських правоохоронних органів і судів.

Арешт адвокатів

Це звернення було подано через три дні після того, як російська влада заарештувала чотирьох адвокатів, у тому числі трьох адвокатів російського опозиціонера Олексія Навального, за звинуваченнями в екстремізмі.

"Російські адвокати, які закликають до страйку, схоже, не бажають далі терпіти використання Кремлем російської судової системи як зброї, кидаючи виклик кремлівському баченню законності та легітимності російських інституцій, які покликані забезпечити прикриття авторитарного та корумпованого правління російського президента Володимира Путіна", — говориться в звіті Інституту.

Нагадаємо, що колишню редакторку пропагандистського "Першого каналу" РФ Марину Овсяннікову заочно засудили до 8,5 року колонії у справі про "фейки". Раніше прокуратура хотіла призначити їй дев'ять років ув'язнення. 

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