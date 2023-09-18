Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России возмутились прибытием американских военных в Армению arrow

В России возмутились прибытием американских военных в Армению

18 сентября 2023 14:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В России возмутились прибытием американских военных в Армению
Американские военные на полигоне в Армении. Фото: SFC Aaron Duncan/DVIDS
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российское правительство возмущено прибытием американских солдат в Армению для обучения миротворцам. Ранее Россия десятилетиями выступала единственным гарантом безопасности этой бывшей советской республики.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Обучение миротворцев в Армении

В 10-дневных учениях "Eagle Partner", которые начались в минувший понедельник, принимают участие 85 американских и 175 армянских военных. Эти учения направлены на подготовку армян к участию в международных миротворческих миссиях.

Хотя и небольшие по масштабу, эти учения являются последними в серии, которые Министерство иностранных дел России назвало "недружественными действиями", совершенными ее традиционным союзником.

Недавно Армения впервые направила гуманитарную помощь в Украину, а ее парламент намерен ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда. То есть страна будет обязана арестовать президента России Владимира Путина, если он ступит на ее территорию.

Заигрывание Армении с новыми международными партнерами было вызвано ее разочарованием в связи с тем, что Россия не смогла или не захотела защитить ее от того, что армяне считают агрессией со стороны соседнего Азербайджана. Эти события вызвали вопрос о способности России сохранить контроль над конфликтами на территории бывшего СССР.

Ранее мы сообщали, что в сентябре на территории Армении планируются совместные военные учения между армянскими и американскими войсками. Эти учения под названием "Партнер Орел-2023" будут проходить с 11 по 20 числа.

Напомним, что 5 сентября в Латвии начались комплексные военные учения Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). Они продлятся до 2 октября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Что точно не стоит делать во время войны — так это быть и красивым, и умным. Интервью с Гетманцевым

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз