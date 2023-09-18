В России возмутились прибытием американских военных в Армению

Американские военные на полигоне в Армении. Фото: SFC Aaron Duncan/DVIDS

Российское правительство возмущено прибытием американских солдат в Армению для обучения миротворцам. Ранее Россия десятилетиями выступала единственным гарантом безопасности этой бывшей советской республики.

Об этом сообщает CNN.

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Обучение миротворцев в Армении

В 10-дневных учениях "Eagle Partner", которые начались в минувший понедельник, принимают участие 85 американских и 175 армянских военных. Эти учения направлены на подготовку армян к участию в международных миротворческих миссиях.

Хотя и небольшие по масштабу, эти учения являются последними в серии, которые Министерство иностранных дел России назвало "недружественными действиями", совершенными ее традиционным союзником.

Недавно Армения впервые направила гуманитарную помощь в Украину, а ее парламент намерен ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда. То есть страна будет обязана арестовать президента России Владимира Путина, если он ступит на ее территорию.

Заигрывание Армении с новыми международными партнерами было вызвано ее разочарованием в связи с тем, что Россия не смогла или не захотела защитить ее от того, что армяне считают агрессией со стороны соседнего Азербайджана. Эти события вызвали вопрос о способности России сохранить контроль над конфликтами на территории бывшего СССР.

Ранее мы сообщали, что в сентябре на территории Армении планируются совместные военные учения между армянскими и американскими войсками. Эти учения под названием "Партнер Орел-2023" будут проходить с 11 по 20 числа.

Напомним, что 5 сентября в Латвии начались комплексные военные учения Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). Они продлятся до 2 октября.