В Росії обурилися прибуттям американських військових до Вірменії
Російський уряд обурений прибуттям американських солдатів до Вірменії для навчання миротворців. Раніше Росія десятиліттями виступала єдиним гарантом безпеки для цієї колишньої радянської республіки.
Про цеповідомляє CNN.
Навчання миротворців у Вірменії
У 10-денних навчаннях "Eagle Partner", які розпочалися минулого понеділка, беруть участь 85 американських і 175 вірменських військових. Ці навчання спрямовані на підготовку вірмен до участі в міжнародних миротворчих місіях.
Хоч і невеликі за масштабом, ці навчання є останніми в серії, які Міністерство закордонних справ Росії назвало "недружніми діями", здійсненими її традиційним союзником.
Нещодавно Вірменія вперше надіслала гуманітарну допомогу в Україну, а її парламент збирається ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тобто, країна буде зобов’язана заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на її територію.
Загравання Вірменії з новими міжнародними партнерами було викликане її розчаруванням у зв’язку з тим, що Росія не змогла або не захотіла захистити її від того, що вірмени вважають агресією з боку сусіднього Азербайджану. Ті події викликали питання щодо здатності Росії зберегти контроль над конфліктами на території колишнього СРСР.
Раніше ми повідомляли, у вересні на території Вірменії плануються спільні військові навчання між вірменськими та американськими військами. Ці навчання з назвою "Партнер Орел-2023" проходитимуть з 11 по 20 числа.
Нагадаємо, що 5 вересня у Латвії розпочалися комплексні військові навчання Namejs 2023, організовані Національними збройними силами (НВС). Вони продовжаться до 2 жовтня.