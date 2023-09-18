Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Росії обурилися прибуттям американських військових до Вірменії arrow

В Росії обурилися прибуттям американських військових до Вірменії

18 вересня 2023 14:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії обурилися прибуттям американських військових до Вірменії
Американські військові на полігоні у Вірменії. Фото: SFC Aaron Duncan/DVIDS
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російський уряд обурений прибуттям американських солдатів до Вірменії для навчання миротворців. Раніше Росія десятиліттями виступала єдиним гарантом безпеки для цієї колишньої радянської республіки.

Про цеповідомляє CNN.

Читайте також:

Навчання миротворців у Вірменії

У 10-денних навчаннях "Eagle Partner", які розпочалися минулого понеділка, беруть участь 85 американських і 175 вірменських військових. Ці навчання спрямовані на підготовку вірмен до участі в міжнародних миротворчих місіях.

Хоч і невеликі за масштабом, ці навчання є останніми в серії, які Міністерство закордонних справ Росії назвало "недружніми діями", здійсненими її традиційним союзником.

Нещодавно Вірменія вперше надіслала гуманітарну допомогу в Україну, а її парламент збирається ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тобто, країна буде зобов’язана заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на її територію.

Загравання Вірменії з новими міжнародними партнерами було викликане її розчаруванням у зв’язку з тим, що Росія не змогла або не захотіла захистити її від того, що вірмени вважають агресією з боку сусіднього Азербайджану. Ті події викликали питання щодо здатності Росії зберегти контроль над конфліктами на території колишнього СРСР.

Раніше ми повідомляли, у вересні на території Вірменії плануються спільні військові навчання між вірменськими та американськими військами. Ці навчання з назвою "Партнер Орел-2023" проходитимуть з 11 по 20 числа.

Нагадаємо, що 5 вересня у Латвії розпочалися комплексні військові навчання Namejs 2023, організовані Національними збройними силами (НВС). Вони продовжаться до 2 жовтня.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз