В Росії обурилися прибуттям американських військових до Вірменії

Американські військові на полігоні у Вірменії. Фото: SFC Aaron Duncan/DVIDS

Російський уряд обурений прибуттям американських солдатів до Вірменії для навчання миротворців. Раніше Росія десятиліттями виступала єдиним гарантом безпеки для цієї колишньої радянської республіки.

Про цеповідомляє CNN.

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Навчання миротворців у Вірменії

У 10-денних навчаннях "Eagle Partner", які розпочалися минулого понеділка, беруть участь 85 американських і 175 вірменських військових. Ці навчання спрямовані на підготовку вірмен до участі в міжнародних миротворчих місіях.

Хоч і невеликі за масштабом, ці навчання є останніми в серії, які Міністерство закордонних справ Росії назвало "недружніми діями", здійсненими її традиційним союзником.

Нещодавно Вірменія вперше надіслала гуманітарну допомогу в Україну, а її парламент збирається ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тобто, країна буде зобов’язана заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на її територію.

Загравання Вірменії з новими міжнародними партнерами було викликане її розчаруванням у зв’язку з тим, що Росія не змогла або не захотіла захистити її від того, що вірмени вважають агресією з боку сусіднього Азербайджану. Ті події викликали питання щодо здатності Росії зберегти контроль над конфліктами на території колишнього СРСР.

Раніше ми повідомляли, у вересні на території Вірменії плануються спільні військові навчання між вірменськими та американськими військами. Ці навчання з назвою "Партнер Орел-2023" проходитимуть з 11 по 20 числа.

Нагадаємо, що 5 вересня у Латвії розпочалися комплексні військові навчання Namejs 2023, організовані Національними збройними силами (НВС). Вони продовжаться до 2 жовтня.