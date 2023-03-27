В россии отреагировали на планы Армении по присоединению к Римскому уставу МКС
В российском МИД прокомментировали планы Еревана по присоединению к Римскому уставу МКС. Там заявили, что такое решение влечет за собой "крайне негативные последствия".
Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ со ссылкой на источник в МИДе.
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Что известно
Анонимный представитель в российском МИДе в истериках заявил, что москва считает неприемлемыми планы Еревана.
"В москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому уставу Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МКС по отношению к российскому руководству", — сказал источник.
Собеседник пропагандистских СМИ также заявил, что армянская сторона предупреждена "о крайне негативных" для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана.
Напомним, 24 марта Конституционный суд Армении заявил, что Римский устав Международного уголовного суда соответствует конституции страны. Решение окончательно и вступает в силу с момента опубликования.