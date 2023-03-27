В росії відреагували на плани Вірменії щодо приєднання до Римського статуту МКС
У російському МЗС прокоментували плани Єревану щодо приєднання до Римського статуту МКС. Там заявили, що таке рішення веде за собою "вкрай негативні наслідки".
Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ з посиланням на джерело в МЗС.
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Що відомо
Анонімний представник в російському МЗС в істериках заявив, що москва вважає неприйнятними плани Єревана.
"У москві вважають абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревану щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду на тлі нещодавніх незаконних та юридично нікчемних "ордерів" МКС щодо російського керівництва", — сказало джерело.
Співрозмовник пропагандистських ЗМІ також заявив, що вірменська сторона попереджена "про вкрай негативні" для двосторонніх відносин наслідки можливих кроків Єревана.
Нагадаємо, 24 березня Конституційний суд Вірменії заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає конституції країни. Рішення є остаточним та набуває чинності з моменту опублікування.