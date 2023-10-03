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В России заблокируют работу VPN с весны 2024 года

3 октября 2023 23:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В России заблокируют работу VPN с весны 2024 года
Здание "Роскомнадзора". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российский "Роскомнадзор" планирует запретить работу на территории России работу VPN-сервисов. По предварительным данным, эти сервисы "нарушают законодательство РФ".

Об этом сообщают росСМИ.

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По сообщению, "Роскомнадзор" разрабатывает приказ, согласно которому в марте следующего года будут вводиться ограничения на поисковую выдачу информации о VPN-сервисах, "нарушающих законы РФ" и предоставляющих доступ к "запрещенным в стране сайтам".

"Роскомнадзор" уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе", — сказал глава комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и добавил, что информация и данные о приказе РКН, который готовится, — "две большие разницы".

хинштейн текст тг тарс
Источник: Telegram

Как за последнее время позорилась Россия

Напомним, что до этого один из российских чиновников разворовывал деньги на вымышленных стройках военных сооружений в Курской области. В дело вмешалась ФСБ.

В то же время медиаменеджер пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян призвала осуществить над Сибирью термоядерный взрыв, устроив геноцид. По ее словам, "из строя выйдет вся электроника и спутники".

А очередной "шедевр" российской электроники — смартфон "Р-фон" — оказался дешевой копией своего "оригинала" производства Бангладеша.

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