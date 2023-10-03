В Росії заблокують роботу VPN з весни 2024 року

Будівля "Роскомнагляду". Фото: росЗМІ

Російський "Роскомнагляд" планує заборонити роботу на території Росії роботу VPN-сервісів. За попередніми даними, ці сервіси "порушують законодавство РФ".

Про це повідомляють росЗМІ.

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За повідомленням, "Роскомнагляд" розробляє наказ, згідно з яким в березні наступного року будуть вводитися обмеження на пошукову видачу інформації про VPN-сервіси, які "порушують закони РФ" і надають доступ до "заборонених в країні сайтів".

"Роскомнагляд" вже зараз законодавчо наділений правом блокувати такі сервіси, що і відбувається на регулярній основі", — сказав голова комітету Держдуми РФ з інформполітики, інформаційних технологій та зв'язку Олександр Хінштейн і додав, що інформація й дані про наказ РКН, що готується, — "дві великі різниці".

Джерело: Telegram

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Нагадаємо, що до цього один з російських чиновників розкрадав гроші на вигаданих будівництвах військових споруд у Курській області. В справу втрутилася ФСБ.

Водночас медіаменеджерка пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян закликала влаштувати над Сибіром термоядерний вибух, влаштувавши геноцид. За її словами, "з ладу вийде вся електроніка й супутники".

А черговий "шедевр" російської електроніки — смартфон "Р-фон" — виявився дешевою копією свого "оригіналу" виробництва Бангладеш.