В США назвали вероятное количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу

Американские военные около ракеты с ядерной боеголовкой. Фото: Слово и дело

В Соединенных Штатах сочли вероятное количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу. Счет идет на сотни тысяч убитых и раненых.

Об этом рассказывает Newsweek.

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Новая бомба B61-13, разрабатываемая Пентагоном, может нанести Москве серьезный ущерб. Вероятное количество погибших — 311 480 человек, раненых будет не менее 868 860 человек.

При этом погибшими на месте дело не ограничится. Все, кто будет находиться в радиусе трех километров, через месяц умрут, а 15% выживших заболеют раком, который тоже повлечет за собой смерть. Все, что будет находиться в радиусе одного километра, уничтожится огненным шаром.

В Санкт-Петербурге ситуация будет не лучше: могут погибнуть 360 150 человек, а ранение получит 685 930 человек.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки будут работать над разработкой современного варианта ядерной гравитационной бомбы B61-13.

Напоминаем, что в России снова пытаются запугивать ядерным оружием. В этот раз в Кремле хотят выйти из договора о запрете ядерных испытаний.