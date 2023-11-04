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У США назвали імовірну кількість жертв у разі ядерного удару по Москві і Санкт-Петербургу

4 листопада 2023 13:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У США назвали імовірну кількість жертв у разі ядерного удару по Москві і Санкт-Петербургу
Американські військові біля ракети з ядерною боєголовкою. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Сполучених Штатах порахували ймовірну кількість жертв у разі ядерного удару по Москві та Санкт-Петербургу. Рахунок іде на сотні тисяч убитих і поранених.

Про це розповідає Newsweek.

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Скільки людей може загинути у Москві

Нова бомба B61-13, яка розробляється Пентагоном, може завдати Москві серйозних збитків. Імовірна кількість загиблих — 311 480 осіб, поранених буде щонайменше 868 860.

При цьому загиблими на місці справа не обмежиться. Усі, хто перебуватиме у радіусі трьох кілометрів, через місяць помруть, а 15% тих, хто вижив, захворіють на рак, який теж спричинить смерть. Все, що буде знаходитися в радіусі одного кілометра, знищиться вогненною кулею.

У Санкт-Петербурзі ситуація буде не кращою: можуть загинути 360 150 осіб, а поранення отримають 685 930.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки працюватимуть над розробкою сучасного варіанту ядерної гравітаційної бомби B61-13.

Нагадуємо, що в Росії знову намагаються залякувати ядерною зброєю. Цього разу у Кремлі хочуть вийти з договору про заборону ядерних випробувань.

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