У США назвали імовірну кількість жертв у разі ядерного удару по Москві і Санкт-Петербургу
У Сполучених Штатах порахували ймовірну кількість жертв у разі ядерного удару по Москві та Санкт-Петербургу. Рахунок іде на сотні тисяч убитих і поранених.
Про це розповідає Newsweek.
Скільки людей може загинути у Москві
Нова бомба B61-13, яка розробляється Пентагоном, може завдати Москві серйозних збитків. Імовірна кількість загиблих — 311 480 осіб, поранених буде щонайменше 868 860.
При цьому загиблими на місці справа не обмежиться. Усі, хто перебуватиме у радіусі трьох кілометрів, через місяць помруть, а 15% тих, хто вижив, захворіють на рак, який теж спричинить смерть. Все, що буде знаходитися в радіусі одного кілометра, знищиться вогненною кулею.
У Санкт-Петербурзі ситуація буде не кращою: можуть загинути 360 150 осіб, а поранення отримають 685 930.
Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки працюватимуть над розробкою сучасного варіанту ядерної гравітаційної бомби B61-13.
Нагадуємо, що в Росії знову намагаються залякувати ядерною зброєю. Цього разу у Кремлі хочуть вийти з договору про заборону ядерних випробувань.
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