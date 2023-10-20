В Таджикистане разбился российский самолет Ил-76
Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ разбился на аэродроме Таджикистана. Сообщается, что все члены экипажа не пострадали.
Об этом сообщают росСМИ.
Самолет взорвался в момент взлета
По непроверенным данным, авария произошла в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар неподалеку от Душанбе.
Сообщается, что во время взлета у Ил-76 взорвалось одно из колес на шасси, в результате чего самолет загорелся. По другим сообщениям, самолет вспыхнул в результате нестабильной работы авиадвигателя.
Также сообщается, что все восемь членов экипажа во время аварии не пострадали.
Напомним, что ранее в Волгоградской области России потерпел крушение фронтовой бомбардировщик ВКС РФ Су-24. Летчиков признали пропавшими без вести.
Также в Челябинской области упал российский военно-транспортный вертолет Ми-8, весь экипаж погиб на месте.
В августе в Калининградской области разбился тяжелый истребитель Су-30: пилот и штурман-стрелок также погибли на месте.
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