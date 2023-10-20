В Таджикистані розбився російський літак Іл-76
Військово-транспортний літак Іл-76 ПКС РФ розбився на аеродромі Таджикистану. Повідомляється, що всі члени екіпажу не постраждали.
Про це повідомляють росЗМІ.
Літак вибухнув в момент зльоту
За неперевіреними даними, аварія сталася в ніч із 19 на 20 жовтня на аеродромі Гісар біля Душанбе.
Повідомляється, що під час зльоту в Іл-76 вибухнуло одне з колес на шасі, внаслідок чого літак зайнявся. За іншими повідомленнями, літак спалахнув внаслідок нестабільної роботи авіадвигуна.
Також повідомляється, що всі вісім членів екіпажу під час аварії не постраждали.
Нагадаємо, що раніше у Волгоградській області Росії зазнав аварії фронтовий бомбардувальник ПКС РФ Су-24. Льотчиків визнали зниклими безвісти.
Також у Челябінській області впав російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8, весь екіпаж загинув на місці.
В серпні у Калінінградській області також розбився важкий винищувач Су-30: пілот і штурман-стрілець також загинули на місці.
Читайте Новини.LIVE!