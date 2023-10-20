В Таджикистані розбився російський літак Іл-76

Розбитий літак Іл-76 на аеродромі біля Душанбе. Фото: соцмережі

Військово-транспортний літак Іл-76 ПКС РФ розбився на аеродромі Таджикистану. Повідомляється, що всі члени екіпажу не постраждали.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Літак вибухнув в момент зльоту

За неперевіреними даними, аварія сталася в ніч із 19 на 20 жовтня на аеродромі Гісар біля Душанбе.

Повідомляється, що під час зльоту в Іл-76 вибухнуло одне з колес на шасі, внаслідок чого літак зайнявся. За іншими повідомленнями, літак спалахнув внаслідок нестабільної роботи авіадвигуна.

Також повідомляється, що всі вісім членів екіпажу під час аварії не постраждали.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше у Волгоградській області Росії зазнав аварії фронтовий бомбардувальник ПКС РФ Су-24. Льотчиків визнали зниклими безвісти.

Також у Челябінській області впав російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8, весь екіпаж загинув на місці.

В серпні у Калінінградській області також розбився важкий винищувач Су-30: пілот і штурман-стрілець також загинули на місці.