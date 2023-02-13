В Турции спасатели находят людей, проведших под руинами неделю

В Турции спасатели обнаружили семью, которая неделю находилась под руинами дома
Спасательные службы находят под завалами домов выживших и проведших в руинах целую неделю. В городе Кахраманмараши обнаружили целую семью с одномесячным ребенком.
Об этом сообщает издание Reuters.
-
Украинская рапиристка завоевала бронзовую награду на Гран-при FIE в Турине
-
В Одесском зоопарке выбрали пару года: победитель не один
-
В Украине школьники таки не будут сдавать ГИА: правительственный приказ вступил в силу
-
Гауляйтеру Запорожья Балицкому готовят замену, — Федоров
-
Прокуратура в Днепре разоблачила дельцов, организовавших наркобизнес с миллионными доходами
-
В Украине рекордно выросли продажи автобусов: данные Укравтопрома
-
Поможет в критических ситуациях: какие документы должны быть в семьях военных
-
"Иноагент" Дудь избавился от дома в москве: сколько он за него выручил
-
Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина
-
Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян
Семья неделю прожила под завалами
В городе Кахраманмараше спасательные бригады обнаружили в завалах дома целую семью, выжившую после землетрясения и неделю проведшую под развалинами.
Сейчас спасатели пробивают туннель к месту, где находятся эти люди — бабушка, мама и одномесячный ребенок.
Спасение выживших в руинах
Также известно, что в провинции Газиантеп была спасена 40-летняя жительница Турции Сибель Кайя.
Она провела под развалинами своего дома более 170 часов (семь суток).
Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
По состоянию на 13 февраля сообщали о 34 тысячах погибших.
Фото: Instagram Anadolu