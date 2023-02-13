В Турции спасатели находят людей, проведших под руинами неделю

В пострадавшем от землетрясения регионе продолжают находивших живых людей в руинах

Спасательные службы находят под завалами домов выживших и проведших в руинах целую неделю. В городе Кахраманмараши обнаружили целую семью с одномесячным ребенком.

Об этом сообщает издание Reuters.

Семья неделю прожила под завалами

В городе Кахраманмараше спасательные бригады обнаружили в завалах дома целую семью, выжившую после землетрясения и неделю проведшую под развалинами.

Сейчас спасатели пробивают туннель к месту, где находятся эти люди — бабушка, мама и одномесячный ребенок.

Спасение выживших в руинах

Также известно, что в провинции Газиантеп была спасена 40-летняя жительница Турции Сибель Кайя.

Она провела под развалинами своего дома более 170 часов (семь суток).

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

По состоянию на 13 февраля сообщали о 34 тысячах погибших.

Фото: Instagram Anadolu