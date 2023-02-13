У Туреччині рятувальники знаходять людей, які провели під руїнами тиждень

У регіоні, який постраждав від землетрусу, продовжують знаходили живих людей серед руїн

Рятувальні служби знаходять під завалами будинків людей, які вижили і провели в руїнах цілий тиждень. У місті Кахраманмараші знайшли цілу сім’ю з одномісячною дитиною.

Про це повідомляє видання Reuters.

Сім’я тиждень прожила під завалами

У місті Кахраманмараші рятувальні бригади виявили у завалах будинку цілу сім’ю, яка вижила після землетрусу і тиждень провела під руїнами.

Зараз рятувальники пробивають тунель до місця, де перебувають ці люди — бабуся, мама і одномісячна дитина.

Порятунок тих, хто вижив у руїнах

Також відомо, що у провінції Газіантеп була врятована 40-річна мешканка Туреччини Сібель Кайя.

Вона провела під руїнами свого будинку понад 170 годин (сім діб).

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Станом на 13 лютого повідомляли про 34 тисячі загиблих.

Фото: Instagram Anadolu