У Туреччині рятувальники знаходять людей, які провели під руїнами тиждень

В Туреччині рятувальники знайшли сім'ю, яка тиждень перебувала під руїнами будинку
Рятувальні служби знаходять під завалами будинків людей, які вижили і провели в руїнах цілий тиждень. У місті Кахраманмараші знайшли цілу сім’ю з одномісячною дитиною.
Про це повідомляє видання Reuters.
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Сім’я тиждень прожила під завалами
У місті Кахраманмараші рятувальні бригади виявили у завалах будинку цілу сім’ю, яка вижила після землетрусу і тиждень провела під руїнами.
Зараз рятувальники пробивають тунель до місця, де перебувають ці люди — бабуся, мама і одномісячна дитина.
Порятунок тих, хто вижив у руїнах
Також відомо, що у провінції Газіантеп була врятована 40-річна мешканка Туреччини Сібель Кайя.
Вона провела під руїнами свого будинку понад 170 годин (сім діб).
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Станом на 13 лютого повідомляли про 34 тисячі загиблих.
Фото: Instagram Anadolu