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Выборы в Черногории: новым президентом избран Яков Милатович

3 апреля 2023 08:26
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
В Черногории избрали нового Президента
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

В Черногории прошли президентские выборы. По итогам голосования победил оппозиционный кандидат Яков Милатович.

Об этом информирует CeMI.

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Президентские выборы в Черногории

После второго тура президентских выборов в Черногории убедительную победу одержал бывший министр экономики Яков Милатович. Он получил более 60% голосов, обойдя действующего президента Мило Джукановича, который с небольшими перерывами руководил страной с 1991 года.

37-летний Милатович является специалистом по экономике, один из основателей правоцентристского движения "Европа сейчас" — занимает должность заместителя его лидера.

Среди предвыборных обещаний Милатовича было вступление Черногории в ЕС. При этом его поддерживают партии, близкие к Сербии, россии и Сербской православной церкви. Ранее они пытались дестабилизировать ситуацию в стране, замедлить ее вступление в ЕС и расширить отношения с рф и Сербией.

Напомним, что лидер финских консерваторов Петтери Орпо победил в трехсторонней избирательной гонке. Он обошел премьер-министра Санну Марин.

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