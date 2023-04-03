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Вибори в Чорногорії: новим президентом обрано Якова Мілатовича

3 квітня 2023 08:26
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
У Чорногорії обрали нового Президента
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

У Чорногорії відбулися президентські вибори. За підсумками голосування переміг опозиційний кандидат Яков Мілатович. 

Про це інформує CeMI

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Президентські вибори в Чорногорії

Після другого туру президентських виборів у Чорногорії переконливу перемогу здобув колишній міністр економіки Яков Мілатович. Він отримав понад 60% голосів, обійшовши чинного президента Міло Джукановича, який з невеликими перервами керував країною з 1991 року.

37-річний Мілатович є фахівцем з економіки, один із засновників правоцентристського руху "Європа зараз" — обіймає посаду заступника його лідера.

Серед передвиборчих обіцянок Мілатовича був вступ Чорногорії до ЄС. При цьому його підтримують партії, близькі до Сербії, росії та Сербської православної церкви. Повідомляється, що раніше вони намагалися дестабілізувати ситуацію в країні, сповільнити її вступ до ЄС та розширити відносини з рф і Сербією.

Нагадаємо, що лідер фінських консерваторів Петтері Орпо переміг у тристоронніх виборчих перегонах. Він обійшов прем’єр-міністра Санну Марін.

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