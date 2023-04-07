За что посадили Саакашвили: обвинение, суд, тюремный срок

Экс-президент Грузии заявил, что он близок к смерти. Фото: "Новости — Грузия"

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что умирает, и предположил, что после его смерти в Грузии может начаться политический хаос. Об этом говорится в статье Саакашвили, опубликованной 7 апреля изданием Politico.

Напомним, в конце 2022 года в Европарламенте заявили, что Грузия не сможет претендовать на членство в ЕС, если ее экспрезидент умрет в грузинской тюрьме.

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Президентский срок

Михеил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд — с 2004 по 2013 год. Во время его президентства Грузия взяла курс на присоединение к Евросоюзу и вступление в НАТО, были успешно проведены реформы в сферах экономики, государственного управления и силовых структур, принят закон о люстрации, согласно которому бывшим сотрудникам спецслужб СССР и функционерам КПСС запрещалось занимать высшие государственные должности.

Михеил Саакашвили и королева Елизавета. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

На парламентских выборах 2012 года партия Саакашвили "Единое национальное движение" потерпела поражение, получив 40,35% голосов и таким образом проиграв партии "Грузинская мечта", которую возглавляет грузино-российский олигарх Бидзина Иванишвили.

Уголовное преследование и карьера в Украине

В 2014 году главная прокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинения в растрате бюджетных средств на личные нужды. Также экспрезиденту инкриминировали еще несколько преступлений:

превышение полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году;

закрытие оппозиционной телекомпании "Имеди" и конфискация имущества у ее владельца Бадри Патаркацишвили;

помилование четырех высокопоставленных силовиков, осужденных за убийство банковского служащего Сандро Гиргвлиани в 2006 году;

нанесение тяжких телесных повреждений оппозиционному депутату Валерию Гелашвили в 2005 году.

К этому времени Михеил Саакашвили уже переехал в Украину, где начал новую политическую карьеру. 29 мая 2015 года президент Петр Порошенко дал ему гражданство Украины, а уже на следующий день Саакашвили был назначен главой Одесской облгосадминистрации.

Однако вскоре отношения экс-президента Грузии с Порошенко ухудшились, и в ноябре 2016 года Саакашвили сообщил о своей отставке с должности одесского губернатора, обвинив Петра Порошенко в поддержке коррумпированных чиновников.

В июле 2017 года Саакашвили лишили украинского паспорта: поводом стало то, что при получении гражданства Украины он якобы не сообщил, что был заочно арестован на территории Грузии (решение об аресте было принято Тбилисским городским судом 1 августа 2014 года).

В тот момент Михеил Саакашвили находился в Польше, но в сентябре того же года вернулся в сопровождении сторонников и украинских политиков, включая Юлию Тимошенко. Сопровождавшая Саакашвили толпа прорвала оцепление пограничников, что впоследствии дало возможность предъявить ему обвинения в незаконном пересечении украинской границы.

Высылка и возвращение

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в киевском ресторане "Сулугуни". По процедуре реадмиссии его отправили в страну предыдущего пребывания – Польшу.

В 2019 году президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик вернулся в Украину, и уже в следующем году он был назначен председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ.

Саакашвили в Мариуполе. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

У вересні 2021 року Міхеїл Саакашвілі заявив, що планує приїхати в Грузію, щоб підтримати

В сентябре 2021 года Михеил Саакашвили заявил, что планирует приехать в Грузию, чтобы поддержать оппозицию во время проведения местных выборов, назначенных на октябрь. На тот момент на родине он уже был заочно приговорен к шести годам заключения (по делам Гиргвлиани и Гелашвили).

1 октября того же года политика задержали в Тбилиси и доставили в следственный изолятор.

Состояние здоровья

Сразу после своего задержания Михеил Саакашвили объявил голодовку. На десятый день отказа от еды здоровье политика значительно ухудшилось, и его врач Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили болен талассемией — редким генетическим заболеванием крови, при котором организм не способен выработать нормальный гемоглобин. Больным талассемией категорически противопоказано голодать.

Тем не менее Саакашвили продолжил голодовку. Ему сделали переливание крови, а в ноябре 2021 года перевели в Глданскую пенитенциарную больницу. После трех недель пребывания там политика вернули в тюрьму в Руставе.

В январе 2022 года консилиум врачей обнаружил у Михеила Саакашвили анемию, клинические признаки депрессии и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

21 февраля 2022 года Саакашвили снова объявил голодовку, требуя предоставить ему необходимое лечение. В мае того же года он был доставлен в тбилисскую клинику "Viva Med", где он находился под стражей. Сам экс-президент потребовал отпустить его лечиться за границей.

С призывом предоставить Саакашвили такую возможность к правительству Грузии обратились Парламентская ассамблея Европы и Президент Украины Владимир Зеленский, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова принять бывшего президента Грузии на лечение. Однако грузинские власти оставили заключенного в клинике "Viva Med".

Заявления об отравлении

В октябре 2022 года адвокат экспрезидента Шалва Хачапуридзе сообщил, что у Саакашвили обнаружили ряд тяжелых заболеваний, включая туберкулез и деменцию. Через месяц другой адвокат, Валерий Гелбахиани заявил, что симптомы, которыми страдает Саакашвили, могут быть вызваны отравлением тяжелыми металлами.

В конце декабря глава Минздрава Грузии Зураб Азалашвили сообщил, что политик отказывается проходить токсикологические исследования в грузинском бюро судмедэкспертизы и требует участия в экспертизе западных токсикологов.

Все это время Саакашвили продолжал находиться в клинике "Viva Med", а его адвокаты пытались добиться от суда отсрочки наказания и освобождения своего клиента по состоянию здоровья. Однако в феврале 2023 года Тбилисский городской суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, и Саакашвили остался под стражей.

В конце марта клиника "Viva Med" заявила, что отказывается лечить заключенного президента, поскольку он, по словам администрации клиники, уже почти полгода "отказывается от предложенного курса лечения". Мать Михеила Саакашвили рассказала, что организм его сына отторгает еду, поэтому Михеил может есть только очень маленькими кусочками. Несколькими неделями ранее из Саакашвили пытались пообщаться журналисты британского издания Sky News, но к заключенному их не допустили. В записке, переданной репортерам, Саакашвили пишет, что похудел со 120 до 64 кг и страдает от нестерпимой боли в костях.

В начале апреля консилиум врачей, созванный омбудсменом Грузии, осмотрел Саакашвили и диагностировал у него чрезвычайную степень истощения и снижения психических функций.