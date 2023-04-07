За що посадили Саакашвілі: звинувачення, суд, тюремний термін

Експрезидент Грузії заявив, що він близький до смерті. Фото: "Новости — Грузия"

Колишній президент Грузії та ексочільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що вмирає, і припустив, що після його смерті в Грузії може розпочатися політичний хаос. Про це йдеться у статті Саакашвілі, опублікованій 7 квітня виданням Politico.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року у Європарламенті заявили, що Грузія не зможе претендувати на членство в ЄС, якщо її експрезидент помре в грузинській в’язниці.

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Президентський термін

Міхеїл Саакашвілі перебував на посаді президента Грузії два терміни поспіль — з 2004 по 2013 рік. За часів його президентства Грузія взяла курс на приєднання до Євросоюзу та вступ до НАТО, були успішно проведено реформи в сферах економіки, державного управління та силових структур, ухвалено закон про люстрацію, згідно з яким колишнім співробітникам спецслужб СРСР та функціонерам КПРС заборонялося обіймати високі державні посади.

Міхеїл Саакашвілі та королева Єлизавета. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

На парламентських виборах 2012 року партія Саакашвілі "Єдиний національний рух" зазнала поразки, отримавши 40,35% голосів і таким чином програвши партії "Грузинська мрія" на чолі з грузинсько-російським олігархом Бідзіною Іванішвілі.

Кримінальне переслідування та кар’єра в Україні

У 2014 році головна прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення у розтраті бюджетних коштів на власні потреби. Також експрезиденту інкримінували ще декілька злочинів:

перевищення повноважень під час розгону мітингу опозиції у 2007 році;

закриття опозиційної телекомпанії "Імеді" та конфіскація майна у її власника Бадрі Патаркацишвілі;

помилування чотирьох високопоставлених силовиків, засуджених за вбивство банківського службовця Сандро Гіргвліані у 2006 році;

завдання тяжких тілесних ушкоджень опозиційному депутату Валерію Гелашвілі у 2005 році.

На цей час Міхеїл Саакашвілі вже переїхав в Україну, де розпочав нову політичну кар’єру. 29 травня 2015 року президент Петро Порошенко надав йому громадянство України, а вже наступного дня Саакашвілі було призначено головою Одеської облдержадміністрації.

Однак невдовзі стосунки експрезидента Грузії з Порошенком погіршилися, і в листопаді 2016 року Саакашвілі повідомив про свою відставку з посади одеського губернатора, звинувативши Петра Порошенка у підтримці корумпованих чиновників.

У липні 2017 року Саакашвілі позбавили українського паспорта: приводом стало те, що при отриманні громадянства України він нібито не повідомив, що був заочно заарештований на території Грузії (рішення про арешт було ухвалено Тбіліським міським судом 1 серпня 2014 року).

На той момент Міхеїл Саакашвілі перебував у Польщі, але у вересні того ж року повернувся у супроводі прибічників та українських політиків, включаючи Юлію Тимошенко. Натовп, який супроводжував Саакашвілі, прорвав оточення прикордонників, що згодом дало можливість висунути йому звинувачення у незаконному перетині українського кордону.

Вислання та повернення

12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у київському ресторані "Сулугуні". За процедурою реадмісії його відправили до країни попереднього перебування — Польщі.

У 2019 році Президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Політик повернувся до України, і вже наступного року його призначили головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

Саакашвілі в Маріуполі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

У вересні 2021 року Міхеїл Саакашвілі заявив, що планує приїхати в Грузію, щоб підтримати опозицію під час проведення місцевих виборів, призначених на жовтень. На той момент на батьківщині його вже було заочно засуджено до шести років ув’язнення (за справами Гіргвліані та Гелашвілі).

1 жовтня того ж року політика затримали у Тбілісі та доправили до слідчого ізолятора.

Стан здоров’я

Відразу після свого затримання Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування. На десятий день відмови від їжі здоров’я політика значно погіршилося, і його лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що Саакашвілі хворий на таласемію — рідкісне генетичне захворювання крові, при якому організм не здатен виробити нормальний гемоглобін. Хворим на таласемію категорично протипоказано голодувати.

Тим не менш Саакашвілі продовжив голодування. Йому було зроблено переливання крові, а у листопаді 2021 року переведено до Глданської пенітенціарної лікарні. Після трьох тижнів перебування там політика повернули до в’язниці у Руставі.

У січні 2022 року консиліум лікарів виявив у Міхеїла Саакашвілі анемію, клінічні ознаки депресії та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

21 лютого 2022 року Саакашвілі знов оголосив голодування, вимагаючи надати йому необхідне лікування. У травні того ж року його було доправлено до тбіліської клініки Viva Med, де він перебував під вартою. Сам експрезидент вимагав відпустити його лікуватися за кордоном.

Із закликом надати Саакашвілі таку можливість до уряду Грузії звернулися Парламентська асамблея Європи та Президент України Володимир Зеленський, а прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова прийняти експрезидента Грузії на лікування. Однак грузинські власті залишили ув’язненого у клініці Viva Med.

Заяви про отруєння

У жовтні 2022 року адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе повідомив, що у Саакашвілі виявили низку важких захворювань, зокрема туберкульоз та деменцію. Через місяць інший адвокат, Валерій Гелбахіані, заявив, що симптоми, на які страждає Саакашвілі, можуть бути спричинені отруєнням важкими металами.

Наприкінці грудня очільник МОЗ Грузії Зураб Азалашвілі повідомив, що політик відмовляється проходити токсикологічні дослідження у грузинському бюро судмедекспертизи і вимагає участі в експертизі західних токсикологів.

Весь цей час Саакашвілі продовжував перебувати у клініці Viva Med, а його адвокати намагалися добитися від суду відстрочення покарання та звільнення свого клієнта за станом здоров’я. Однак у лютому 2023 року Тбіліський міський суд відмовив у задоволенні цього клопотання, і Саакашвілі залишився під вартою.

Наприкінці березня клініка Viva Med заявила, що відмовляється лікувати ув’язненого президента, оскільки він, за словами адміністрації клініки, вже майже пів року "відмовляється від запропонованого курсу лікування". Мати Міхеїла Саакашвілі розповіла, що організм його сина відторгає їжу, тому Міхеїл може їсти лише дуже маленькими кусочками. Кількома тижнями раніше з Саакашвілі намагалися поспілкуватися журналісти британського видання Sky News, але до ув’язненого їх не допустили. У записці, переданій репортерам, Саакашвілі пише, що схуднув з 120 до 64 кг та страждає від нестерпного болю у кістках.

На початку квітня консиліум лікарів, скликаний омбудсменом Грузії, оглянув Саакашвілі і діагностував у нього надзвичайний ступень виснаження та зниження психічних функцій.