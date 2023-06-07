"Война, которая не заканчивается": Михаэль Бродский об опыте Израиля в эфире Новини.LIVE

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Фото: Новини.LIVE

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский обсудил вопросы, связанные с войной, которую Россия ведет против нашего государства. Также он рассказал о позиции Израиля по поводу санкций против России.

Об этом он сказал в эфире канала Новини.LIVE.

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Дипломат поговорил с ведущей Ланой Шевчук об израильском опыте реабилитации, как скоро Украина сможет получить знания, инструменты, механизмы.

Также во время разговора обсудили израильский кейс — войну, которая не заканчивается.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, какой опыт Украины, полученный в нынешней войне, мог бы перенять Израиль. В генштабе ЦАХАЛ есть целое управление, изучающее зарубежный опыт. Но сейчас почти вся работа этого управления сосредоточена именно на изучении российско-украинской войны.