"Війна, яка не закінчується": Міхаель Бродський про досвід Ізраїлю в ефірі Новини.LIVE

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Фото: Новини.LIVE

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський обговорив питання, пов'язані з війною, яку Росія веде проти нашої держави. Також він розповів про позицію Ізраїлю щодо санкцій проти Росії.

Про це він сказав у ефірі каналу Новини.LIVE.

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Також під час розмови обговорили ізраїльський кейс — війну, яка не закінчується.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, який досвід України, отриманий у нинішній війні, міг би перейняти Ізраїль. У генштабі ЦАХАЛ є ціле управління, яке вивчає іноземний досвід. Але зараз майже вся робота цього управління зосереджена саме на вивченні російсько-української війни.