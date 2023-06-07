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"Війна, яка не закінчується": Міхаель Бродський про досвід Ізраїлю в ефірі Новини.LIVE

7 червня 2023 18:13
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Війна, яка не закінчується": Міхаель Бродський про досвід Ізраїлю в ефірі Новини.LIVE
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський обговорив питання, пов'язані з війною, яку Росія веде проти нашої держави. Також він розповів про позицію Ізраїлю щодо санкцій проти Росії. 

Про це він сказав у ефірі каналу Новини.LIVE. 

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Дипломат поговорив з ведучою Ланою Шевчук про ізраїльський досвід реабілітації, як швидко Україна зможе отримати знання, інструменти, механізми. 

Також під час розмови обговорили ізраїльський кейс — війну, яка не закінчується.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, який досвід України, отриманий у нинішній війні, міг би перейняти Ізраїль. У генштабі ЦАХАЛ є ціле управління, яке вивчає іноземний досвід. Але зараз майже вся робота цього управління зосереджена саме на вивченні російсько-української війни.

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