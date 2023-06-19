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Вынесли все: "вагнеровцы" ограбили премьер-министра ЦАР

19 июня 2023 20:58
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Вагнеровцы ограбили премьер-министра Центральноафриканской республики
Бывший премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада. Фото: facebook.com/ngrebadapm
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Наемники ЧВК "Вагнер" ограбили дачу бывшего премьер-министра Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фирмена Нгребады. "Бойцы" Пригожина вынесли из загородного дома политика все вплоть до беговой дорожки.

Об этом стало известно благодаря внутреннему отчету ЧВК, попавшему в распоряжение центра "Досье".

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Из документов, оказавшихся в руках журналистов, следует, что в течение нескольких лет наемники ЧВК "Вагнер" терроризировали население Центральноафриканской Республики — похищали, избивали и убивали местных жителей, а также грабили их дома.

В частности, в одном из внутренних отчетов описывается ограбление "вагнеровцами" дачи тогдашнего премьер-министра ЦАР Фирмена Нгребады.

"Забрали всю бытовую технику и часть мебели (мякиши на кресла) из дачи премьер-министра. Так, забрали телевизор, музыкальный центр отправили на Пески (так пригожинские сотрудники называют Сирию. — прим. "Досье"), беговую дорожку на Липецк (так пригожинские сотрудники называют Ливию. — прим. "Досье")", — говорится в отчете.

Впрочем, как указывается в документе, после того как ограбленный премьер-министр обратился к командиру бригады "вагнеровцев", телевизор удалось вернуть.

Напомним, ранее жители Белгородской области пожаловались на военнослужащих ВС РФ, которые грабят их дома.

Также стало известно, что Владимир Путин присвоил звание "Герой России" вагнеровскому наемнику, который отрубил руки и голову пленному.

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