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Винесли все: вагнеровці пограбували прем'єр-міністра ЦАР

19 червня 2023 20:58
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Вагнеровці пограбували прем'єр-міністра Центральноафриканської республіки
Колишній прем’єр-міністр ЦАР Фірмен Нгребада. Фото: facebook.com/ngrebadapm
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Найманці ПВК "Вагнер" пограбували дачу колишнього прем'єр-міністра Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Фірмена Нгребади. "Бійці" Пригожина винесли із заміського будинку політика все аж до бігової доріжки.

Про це стало відомо завдяки внутрішньому звіту ПВК, який потрапив у розпорядження центру "Досьє" .

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Подробиці

З документів, що опинилися в руках журналістів, випливає, що протягом кількох років найманці ПВК "Вагнер" тероризували населення Центральноафриканської Республіки — викрадали, били та вбивали місцевих жителів, а також грабували їхні будинки.

Зокрема, в одному із внутрішніх звітів описується пограбування "вагнерівцями" дачі тодішнього прем'єр-міністра ЦАР Фірмена Нгребади.

"Забрали всю побутову техніку та частину меблів (м'якуші на крісла) з дачі прем'єр-міністра. Зокрема, забрали телевізор, музичний центр відправили на Піски (так пригожинські співробітники називають Сирію, — прим. "Досьє"), бігову доріжку на Липецьк (так пригожинські співробітники називають Лівію, — прим. "Досьє"), — йдеться у звіті.

Втім, як зазначається у документі, після того, як пограбований прем'єр-міністр звернувся до командира бригади вагнерівців, телевізор вдалося повернути.

Нагадаємо, раніше жителі Бєлгородської області поскаржилися на військовослужбовців ЗС РФ, які грабують їхні будинки.

Також стало відомо, що Володимир Путін присвоїв звання "Герой Росії" вагнерівському найманцю, який відрубав руки та голову полоненому.

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