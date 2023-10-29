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Истребители США перехватили гражданский самолет возле резиденции Байдена

29 октября 2023 11:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Истребители США перехватили гражданский самолет возле резиденции Байдена
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В субботу, 28 октября, истребители Соединенных Штатов Америки перехватили гражданский самолет, вошедший в запрещенное воздушное пространство вблизи дома президента Джо Байдена. Он расположен в городе Уилмингтон в штате Делавэр.

Об этом сообщает Politico.

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Начальник отдела связи Секретной службы США Энтони Гульелми рассказал, что гражданский самолет вошел в закрытое воздушное пространство примерно в 14:00. Он успешно приземлился в ближайшем аэропорту.

"Этот инцидент не повлиял на перемещение президента. Агенты секретной службы Соединенных Штатов осуществляют расследование в координации с Федеральным управлением гражданской авиации", — сказал Гульелми.

По информации СМИ, Байден находится в Уилмингтоне в эти выходные. Он посетил местную церковь после инцидента с самолетом.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал удары американских истребителей по двум объектам на востоке Сирии. Их использовали в своих целях иранский Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые им группировки.

Также мы писали, что Джо Байден рассказал о своей поездке в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По его словам, он провел в поезде 10 часов.

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