Винищувачі США перехопили цивільний літак біля резиденції Байдена
У суботу, 28 жовтня, винищувачі Сполучених Штатів Америки перехопили цивільний літак, що увійшов у заборонений повітряний простір поблизу будинку президента Джо Байдена. Він розташований у місті Вілмінгтон в штаті Делавер.
Про це повідомляє Politico.
Перехоплення цивільного літака
Начальник відділу зв'язку Секретної служби США Ентоні Гульєлмі розповів, що цивільний літак увійшов у закритий повітряний простір приблизно о 14:00. Він успішно приземлився в найближчому аеропорту.
"Цей інцидент не вплинув на переміщення президента. Агенти секретної служби Сполучених Штатів здійснюють розслідування у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації", — сказав Гульєлмі.
За інформацією ЗМІ, Байден перебуває у Вілмінгтоні цими вихідними. Він відвідав місцеву церкву після інциденту з літаком.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував удари американських винищувачів по двох об'єктах на сході Сирії. Їх використовували в своїх цілях іранський Корпус вартових ісламської революції та підтримувані ним угруповання.
Також ми писали, що Джо Байден розповів про свою поїздку до України, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. За його словами, він провів у поїзді 10 годин.
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