Винищувачі США перехопили цивільний літак біля резиденції Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

У суботу, 28 жовтня, винищувачі Сполучених Штатів Америки перехопили цивільний літак, що увійшов у заборонений повітряний простір поблизу будинку президента Джо Байдена. Він розташований у місті Вілмінгтон в штаті Делавер.

Про це повідомляє Politico.

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Перехоплення цивільного літака

Начальник відділу зв'язку Секретної служби США Ентоні Гульєлмі розповів, що цивільний літак увійшов у закритий повітряний простір приблизно о 14:00. Він успішно приземлився в найближчому аеропорту.

"Цей інцидент не вплинув на переміщення президента. Агенти секретної служби Сполучених Штатів здійснюють розслідування у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації", — сказав Гульєлмі.

За інформацією ЗМІ, Байден перебуває у Вілмінгтоні цими вихідними. Він відвідав місцеву церкву після інциденту з літаком.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував удари американських винищувачів по двох об'єктах на сході Сирії. Їх використовували в своїх цілях іранський Корпус вартових ісламської революції та підтримувані ним угруповання.

Також ми писали, що Джо Байден розповів про свою поїздку до України, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. За його словами, він провів у поїзді 10 годин.