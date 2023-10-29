Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Винищувачі США перехопили цивільний літак біля резиденції Байдена arrow

Винищувачі США перехопили цивільний літак біля резиденції Байдена

29 жовтня 2023 11:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Винищувачі США перехопили цивільний літак біля резиденції Байдена
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У суботу, 28 жовтня, винищувачі Сполучених Штатів Америки перехопили цивільний літак, що увійшов у заборонений повітряний простір поблизу будинку президента Джо Байдена. Він розташований у місті Вілмінгтон в штаті Делавер.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Перехоплення цивільного літака

Начальник відділу зв'язку Секретної служби США Ентоні Гульєлмі розповів, що цивільний літак увійшов у закритий повітряний простір приблизно о 14:00. Він успішно приземлився в найближчому аеропорту.

"Цей інцидент не вплинув на переміщення президента. Агенти секретної служби Сполучених Штатів здійснюють розслідування у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації", — сказав Гульєлмі.

За інформацією ЗМІ, Байден перебуває у Вілмінгтоні цими вихідними. Він відвідав місцеву церкву після інциденту з літаком.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував удари американських винищувачів по двох об'єктах на сході Сирії. Їх використовували в своїх цілях іранський Корпус вартових ісламської революції та підтримувані ним угруповання. 

Також ми писали, що Джо Байден розповів про свою поїздку до України, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. За його словами, він провів у поїзді 10 годин. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі