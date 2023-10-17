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Армения может заключить мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

17 октября 2023 18:14
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Илья Рябинин
редактор
Армения может заключить мирное соглашение с Азербайджаном до конца года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Anadolu
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года. Это связано с тем, что территория Нагорного Карабаха вернулась в состав Азербайджана.

Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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"Мы готовы подписать мирный договор, отражающий принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также предусматривать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета наших стран", — говорит Пашинян.

В частности, по словам премьера, Ереван готов открыть Мегринскую железную дорогу, но не как экс-территориальный коридор. В то же время политик выразил опасение, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может сделать вопрос экс-территориального коридора поводом для нового нападения на Армению и захвата территорий.

В своей речи чиновник попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе. Также он отметил, что формальные союзники Армении не помогли в вопросе решения проблем безопасности Армении и армян из Нагорного Карабаха.

В частности, Пашинян сказал, что, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению в результате нападения Азербайджана, союзники в сфере безопасности "не только не помогли, но и публично призывали к смене власти в Армении, к свержению демократического правительства".

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев собственноручно поднял флаг Азербайджана в Нагорном Карабахе. Армения ратифицировала Римский статут, и теперь обязана арестовать российского президента Владимира Путина, объявившего о своих намерениях посетить Ереван.

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