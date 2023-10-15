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У Нагірному Карабаху офіційно підняли прапор Азербайджану

15 жовтня 2023 16:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Нагірному Карабаху офіційно підняли прапор Азербайджану
Підняття прапора Азербайджану у Нагірному Карабаху. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 15 жовтня, президент Азербайджану Ільхам Алієв підняв прапор своєї країни у Нагірному Карабаху. Також він виступив із промовою.

Про це повідомляє канцелярія Ільхама Алієва

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Підняття прапора Азербайджану у Нагірному Карабаху

Сьогодні, 15 жовтня, президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідав Сарсангське водосховище, Агдам, Ханкенді, Ходжали, селища Аскеран і Каркіджахан, село Малібейлі та замок Аскеран у Нагірному Карабаху. 

У місті Ханкенді, яке було столицею невизнаного Нагірного Карабаху та де раніше відбувалися запеклі бої, Алієв виступив із промовою.

Нагадаємо, 19 вересня азербайджанська армія оголосила про "антитерористичну операцію" з метою відновлення конституційного ладу у Нагірному Карабаху.

Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії. Там також просять сісти за стіл переговорів.

Вже 28 вересня невизнана Республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ про розпуск усіх держустанов підписав голова НКР.

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