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В Нагорном Карабахе официально подняли флаг Азербайджана

15 октября 2023 16:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Нагорном Карабахе официально подняли флаг Азербайджана
Поднятие флага Азербайджана в Нагорном Карабахе. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в Нагорном Карабахе. Также он выступил с речью.

Об этом сообщает канцелярия Ильхама Алиева.

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Сегодня, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Сарсангское водохранилище, Агдам, Ханкенди, Ходжалы, поселки Аскеран и Каркиджахан, деревню Малибейли и замок Аскеран в Нагорном Карабахе.

В городе Ханкенди, который был столицей непризнанного Нагорного Карабаха и где раньше происходили ожесточенные бои, Алиев выступил с речью.

Напомним, 19 сентября азербайджанская армия объявила об "антитерористической операции" с целью возобновления конституционного строя в Нагорном Карабахе.

Карабах обратился в Азербайджан с призывом остановить боевые действия. Там тоже просят сесть за стол переговоров.

Уже 28 сентября непризнанная Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ о роспуске всех госучреждений подписал глава НКС.

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