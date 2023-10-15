В Нагорном Карабахе официально подняли флаг Азербайджана

Поднятие флага Азербайджана в Нагорном Карабахе. Фото: из соцсетей

В воскресенье, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в Нагорном Карабахе. Также он выступил с речью.

Об этом сообщает канцелярия Ильхама Алиева.

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Поднятие флага Азербайджана в Нагорном Карабахе

Сегодня, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Сарсангское водохранилище, Агдам, Ханкенди, Ходжалы, поселки Аскеран и Каркиджахан, деревню Малибейли и замок Аскеран в Нагорном Карабахе.

В городе Ханкенди, который был столицей непризнанного Нагорного Карабаха и где раньше происходили ожесточенные бои, Алиев выступил с речью.

Напомним, 19 сентября азербайджанская армия объявила об "антитерористической операции" с целью возобновления конституционного строя в Нагорном Карабахе.

Карабах обратился в Азербайджан с призывом остановить боевые действия. Там тоже просят сесть за стол переговоров.

Уже 28 сентября непризнанная Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ о роспуске всех госучреждений подписал глава НКС.