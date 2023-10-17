Вірменія може укласти мирну угоду з Азербайджаном до кінця року

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: Anadolu

Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця 2023 року. Це пов'язано з тим, що територія Нагірного Карабаху повернулася до складу Азербайджану.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн з посиланням на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

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"Ми готові підписати мирний договір, який відображатиме принципи взаємного визнання суверенітету і територіальної цілісності одне одного, а також передбачатиме відкриття транспортних комунікацій, заснованих на принципах суверенітету наших країн", — каже Пашинян.

Зокрема, за словами прем'єра, Єреван готовий відкрити Мегринську залізницю, але не як екстериторіальний коридор. Водночас політик висловив побоювання, що президент Азербайджану Ільхам Алієв може зробити питання екстериторіального коридору приводом для нового нападу на Вірменію і захоплення територій.

У своїй промові урядовець попросив підтримки у європейських парламентарів у процесі встановлення миру в регіоні. Також він зазначив, що формальні союзники Вірменії не допомогли в питанні розв'язання проблем безпеки Вірменії та вірмен з Нагірного Карабаху.

Зокрема, Пашинян сказав, що, коли 100 тисяч вірмен втекли з Нагірного Карабаху до Вірменії внаслідок нападу Азербайджану, союзники у сфері безпеки "не лише не допомогли, а й публічно закликали до зміни влади у Вірменії, до повалення демократичного уряду."

Нагадаємо, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв власноруч підняв прапор Азербайджану у Нагірному Карабасі. Натомість Вірменія ратифікувала Римський статут і тепер зобов'язана заарештувати російського президента Володимира Путіна, який оголосив про свої наміри відвідати Єреван.