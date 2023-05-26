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Армения и Азербайджан, предположительно, подпишут мирный договор на следующей неделе

26 мая 2023 17:01
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Армения и Азербайджан, предположительно, подпишут мирный договор на следующей неделе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Ожидается, что Азербайджан и Армения встретятся на европейском саммите на следующей неделе. Это даст надежду на мирное урегулирование их продолжительного конфликта вокруг Нагорного Карабаха, как заявила посол Баку во Франции Лейла Абдуллаева.

Об этом сообщает издание REUTERS.

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Подробности

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдове соберет многочисленных глав государств, чиновников и представителей институтов ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры на высоком уровне при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на полях саммита.

Посол Лейла Абдуллаева выразила оптимизм, что мирный договор может быть подписан 1 июня в Кишиневе, подчеркнув историческое значение этого момента.

Хотя во время недавней встречи лидеров в России не были достигнуты никакие договоренности, новые трехсторонние переговоры запланированы на следующую неделю.

Нагорный Карабах, населенный армянами анклавом в составе Азербайджана, является источником конфликта с начала 1990-х годов. В последнее время был достигнут прогресс на пути к урегулированию, основанному на взаимном признании территориальной целостности. Европейский Союз и Соединенные Штаты также присоединились к посредническим усилиям, воспользовавшись тем, что Россия сосредоточилась на войне в Украине.

Напомним, недавно представители Армении и Азербайджана заявили, что не имеют взаимных территориальных претензий.

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