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Вірменія та Азербайджан, ймовірно, підпишуть мирний договір наступного тижня

26 травня 2023 17:01
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Вірменія та Азербайджан, ймовірно, підпишуть мирний договір наступного тижня
Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: REUTERS
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Очікується, що Азербайджан і Вірменія зустрінуться на європейському саміті наступного тижня. Це дасть надію на мирне врегулювання їхнього тривалого конфлікту навколо Нагірного Карабаху, як заявила посол Баку у Франції Лейла Абдуллаєва.

Про це повідомляє видання REUTERS.

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Деталі

Саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС) в Молдові збере численних глав держав, урядовців та представників інституцій ЄС.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв проведуть переговори на високому рівні за посередництва президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца на полях саміту.

Посол Лейла Абдуллаєва висловила оптимізм, що мирний договір може бути підписаний 1 червня в Кишиневі, підкресливши історичне значення цього моменту.

Хоча під час нещодавньої зустрічі лідерів у Росії не було досягнуто жодних домовленостей, нові тристоронні переговори заплановані на наступний тиждень.

Нагірний Карабах, населений вірменами анклав у складі Азербайджану, є джерелом конфлікту з початку 1990-х років. Останнім часом був досягнутий прогрес на шляху до врегулювання, заснованого на взаємному визнанні територіальної цілісності. Європейський Союз і Сполучені Штати також долучилися до посередницьких зусиль, скориставшись тим, що Росія зосередилася на війні в Україні.

Нагадаємо, нещодавно представники Вірменії та Азербайджану заявили, що не мають взаємних територіальних претензій.

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