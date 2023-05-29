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Армянский премьер рассказал, подпишут ли с Азербайджаном мирное соглашение 1 июня

29 мая 2023 17:19
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Подпишут ли мирное соглашение Армения и Азербайджан 1 июня
Премьер-министр Армении Никол Пашиян. Фото: REUTERS
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному соглашению, но пока не получила ответа. Итак, подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время не будет.

Об этом сообщает News.am.

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Подробности

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения передала свои предложения по подписанию мира с Азербайджаном. Впрочем, ответа пока не получили.

"Четвертую редакцию мы передали, на данный момент комментариев к ней пока не получили. Итак, на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать", — отметил Пашиян.

Что этому предшествовало

Ранее посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева заявила, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта по Нагорному Карабаху. Это может произойти на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня.

В то же время, в МИД Армении отметили, что обсуждение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжится во время и после встречи в ходе Европейского политического сообщества, но его подписание не включено в повестку дня встречи.

Предыстория

Конфликт между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом заявил армянский премьер.

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