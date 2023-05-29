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Вірменський прем'єр розповів, чи підпишуть з Азербайджаном мирну угоду 1 червня

29 травня 2023 17:19
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чи підпишуть мирну угоду Вірменія та Азербайджан 1 червня
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашиян. Фото: REUTERS
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вірменія передала Азербайджану свої пропозиції щодо мирної угоди, але поки не отримала відповіді. Тож, підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном найближчим часом не буде. 

Про це повідомляє News.am.

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Деталі

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія передала свої пропозиції щодо підписання миру з Азербайджаном. Утім, відповіді поки не отримали.  

"Четверту редакцію ми передали, на цей момент коментарів до неї поки що не отримали. Отже, на цей момент можу сказати, що немає узгодженого проєкту, який можна було б підписати", — зазначив Пашиян. 

Що цьому передувало

Раніше, посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва заявила, що Баку та Єреван можуть укласти мирну угоду щодо врегулювання конфлікту з приводу Нагірного Карабаху. Це може відбутись під час саміту Європейської політичної спільноти, який пройде у Кишиневі 1 червня.

Одночасно з тим, у МЗС Вірменії зазначили, що обговорення мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном продовжиться під час і після зустрічі у ході Європейської політичної спільноти, але її підписання не включене до порядку денного зустрічі.

Передісторія

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Про це заявив вірменський прем'єр. 

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