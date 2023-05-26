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Вірменія не підписуватиме мирний договір з Азербайджаном на зустрічі в Кишиневі

26 травня 2023 23:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вірменія не підписуватиме мирний договір з Азербайджаном на зустрічі в Кишиневі
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Міністерстві закордонних справ Вірменії зазначили, що дискусії про мирну угоду між їхньою країною та Азербайджаном будуть продовжені під час і після запланованої зустрічі на полях Європейського політичного співтовариства, яка відбудеться 1 червня у Кишиневі. Проте, підписання угоди не було включене до перебігу зустрічі.

Про це повідомляє Арменпресс.

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Угода не ввійшла в перебіг зустрічі

"Обговорення щодо врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном і, зокрема, щодо угоди "Про встановлення миру і міждержавних відносин" тривають. Як ми неодноразово зазначали, вірменська сторона буде готова підписати угоду, коли будуть вирішені ключові питання", — зазначили в МЗС.

Суперечка щодо території Нагірного Карабаху між Азербайджаном та Вірменією продовжується. Цей регіон, що розташований на території Азербайджану, став предметом суперечок після розпаду СРСР, коли вірменське населення оголосило його незалежність.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Нагадаємо, що очікується, що Азербайджан і Вірменія зустрінуться на європейському саміті. Це дасть надію на мирне врегулювання їхнього тривалого конфлікту навколо Нагірного Карабаху, як заявила посол Баку у Франції Лейла Абдуллаєва.

Також ми повідомляли, що представники Вірменії та Азербайджану заявили, що не мають взаємних територіальних претензій. Це може прокласти шлях до мирної угоди.

Додамо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність уряду визнати регіон Нагірний Карабах частиною Азербайджану. За словами Пашиняна, світове суспільство дедалі частіше висловлює підтримку щодо концепції визнання територіальної цілісності Вірменії та Азербайджану.

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