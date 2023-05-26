Армения не будет подписывать мирный договор с Азербайджаном на встрече в Кишиневе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: google.com

В Министерстве иностранных дел Армении отметили, что дискуссии о мирном соглашении между их страной и Азербайджаном будут продолжены во время и после запланированной встречи на полях Европейского политического сообщества, которая состоится 1 июня в Кишиневе. Однако подписание соглашения не было включено в ход встречи.

Об этом сообщает Арменпресс.

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Соглашение не вошло в ход встречи

"Обсуждения по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и, в частности, соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношений" продолжаются. Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы", — отметили в МИД.

Спор о территории Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией продолжается. Этот регион, находящийся на территории Азербайджана, стал предметом споров после распада СССР, когда армянское население объявило его независимость.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Напомним, что ожидается, что Азербайджан и Армения встретятся на европейском саммите. Это даст надежду на мирное урегулирование их продолжительного конфликта вокруг Нагорного Карабаха, как заявила посол Баку во Франции Лейла Абдуллаева.

Также мы сообщали, что представители Армении и Азербайджана заявили, что не имеют взаимных территориальных претензий. Это может проложить путь к мирному соглашению.

Добавим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности правительства признать регион Нагорный Карабах частью Азербайджана. По словам Пашиняна, мировое общество все чаще выражает поддержку концепции признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.