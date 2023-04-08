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Владелец Tesla подал в суд на производителя электромобилей за "слив" снимков с камеры

8 апреля 2023 09:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Автомобиль Tesla/Фото: REUTERS/Stephen Lam/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Владелец калифорнийской Tesla подал в суд на автопроизводителя электромобилей. Он обвинил его в нарушении конфиденциальности клиентов.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Иск в окружной суд Северного округа Калифорнии был подан после того, как стало известно, что группы сотрудников Tesla в период с 2019 по 2022 год обменивались в частном порядке через внутреннюю систему обмена сообщениями видеозаписями и изображениями, записанными камерами автомобилей клиентов, которые иногда были крайне непристойными.

В суд обратился житель Сан-Франциско и владелец автомобиля Tesla Model Y Генри Йе. Он утверждает, что сотрудники Tesla имели доступ к изображениям и видео для своих "безвкусных и жестоких развлечений" и "унижения тех, кого тайно записывали".

"Как и кто-либо другой, господин Йе был возмущен мнением о том, что камеры Tesla могут быть использованы для нарушения частной жизни его семьи, тщательно защищаемой Конституцией Калифорнии", — сказал Джек Фицджеральд, адвокат, представляющий интересы Йеха.

По его словам, Tesla должна быть привлечена к ответственности за эти вторжения и за то, что она исказила свою недобросовестную практику конфиденциальности ему и другим владельцам автомобилей.

В иске говорится о том, что поведение компании Tesla является "особенно кричащей" и "крайне оскорбительной".

В нем говорится, что Йе подает иск "против компании Tesla от своего имени, от имени членов класса, находящихся в аналогичной ситуации, и от имени широкой общественности". В жалобе указано, что потенциальный класс будет включать лиц, владевших или арендовавших Tesla за последние четыре года.

В иске содержится требование обязать Tesla прекратить свое противоправное поведение, включая нарушение неприкосновенности частной жизни клиентов и других лиц, а также возместить фактический и штрафной ущерб.

Напомним, сотрудники Tesla регулярно делились записями с камер, установленными в электромобилях компании. Также благодаря специальным приложениям могли отследить место видеосъемки.

Также мы писали, что компанию Tesla заставили выплатить компенсацию бывшему работнику за расистские оскорбления в его адрес. Сумма компенсации составила 3,2 млн долларов США против 137 млн, которые требовал истец.

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