Власник Tesla подав до суду на виробника електромобілів за "злив" знімків з камери

Автомобіль Tesla/Фото: REUTERS/Stephen Lam/File Photo

Власник каліфорнійської Tesla подав до суду на автовиробника електромобілів. Він звинуватив його в порушенні приватності клієнтів.

Про це повідомляє Reuters.

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Позов до окружного суду Північного округу Каліфорнії був поданий після того, як стало відомо, що групи співробітників Tesla в період з 2019 по 2022 рік обмінювалися в приватному порядку через внутрішню систему обміну повідомленнями відеозаписами та зображеннями, записаними камерами автомобілів клієнтів, які іноді були вкрай непристойними.

До суду звернувся мешканець Сан-Франциско та власник автомобіля Tesla Model Y Генрі Йе. Він стверджує, що співробітники Tesla мали доступ до зображень і відео для своїх "позбавлених смаку і жорстоких розваг" і "приниження тих, кого таємно записували".

"Як і будь-хто інший, пан Йе був обурений думкою про те, що камери Tesla можуть бути використані для порушення приватного життя його сім'ї, яке ретельно захищає Конституція Каліфорнії", — сказав Джек Фіцджеральд, адвокат, який представляє інтереси Йеха.

За його словами, Tesla має бути притягнута до відповідальності за ці вторгнення та за те, що вона спотворила свою недобросовісну практику конфіденційності йому та іншим власникам автівок.

У позові йдеться про те, що поведінка компанії Tesla є "особливо кричущою" і "вкрай образливою".

У ньому сказано, що Йе подає позов "проти компанії Tesla від свого імені, від імені членів класу, які перебувають в аналогічній ситуації, і від імені широкої громадськості". У скарзі зазначено, що потенційний клас включатиме осіб, які володіли або орендували Tesla протягом останніх чотирьох років.

У позові міститься вимога до суду зобов'язати Tesla припинити свою протиправну поведінку, включаючи порушення недоторканності приватного життя клієнтів та інших осіб, а також відшкодувати фактичні та штрафні збитки.

Нагадаємо, співробітники Tesla регулярно ділилися записами з камер, що встановлені в електромобілях компанії. Також завдяки спеціальним додаткам, могли відстежити місце відеозйомки.

Також ми писали, що компанію Tesla змусили виплатити компенсацію колишньому працівнику за расистські образи на його адресу. Сума компенсації склала 3,2 млн доларів США проти 137 млн, які вимагав позивач.