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В результате войны в Израиле пострадали более 5 400 человек, — Минздрав страны

23 октября 2023 02:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В результате войны в Израиле пострадали более 5 400 человек, — Минздрав страны
Женщины в Израиле после атаки противника. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля более 5 400 человек получили ранения. Также израильские власти заявили, что в результате боевых действий и обстрелов погибли 32 гражданина США и 24 украинца.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

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Пострадавшие в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что с начала войны с ХАМАСом в Газе было ранено 5431 человека.

В настоящее время, отмечают в министерстве, госпитализированы с травмами 302 человека, из них:

  • 43 — тяжело ранены,
  • 172 — средней тяжести,
  • 87 — легко.

Также министерство здравоохранения призвало израильтян обратиться за профессиональной помощью, чтобы справиться с потерей, эмоциональной болью и страданием, которые они испытывают.

"Главное —- искать в себе внутреннюю силу и стойкость, поддержку родных и близких. Симптомы должны постепенно уменьшаться, но если этого не происходит и они мешают нормальной повседневной деятельности, следует обратиться за помощью к психиатрическому специалисту", — говорит председатель Национального совета по посттравмам Эял Фрухтер.

Напомним, ряд СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки планируют передать израильской армии предназначавшиеся для Украины снаряды. Речь идет о 155-мм снарядах из базы в Израиле.

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