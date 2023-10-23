Внаслідок війни в Ізраїлі постраждало понад 5 400 людей, — МОЗ країни

Жінки в Ізраїлі після ворожої атаки. Фото: REUTERS

Після вторгнення бойовиків ХАМАСу на територію Ізраїлю понад 5 400 людей отримали поранення. Також ізраїльська влада заявила, що внаслідок бойових дій та обстрілів загинули 32 громадяни США та 24 українця.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

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Постраждалі в Ізраїлі

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомляє, що з початку війни з ХАМАС в Газі було поранона 5431 людину.

Наразі, зазначають у міністерстві, госпіталізовано з травмами 302 людини, з них:

43 – тяжко поранені,

172 – середньої тяжкості,

87 – легко.

Також міністерство охорони здоров'я закликало ізраїльтян звернутися по професійну допомогу, щоб впоратися з втратою, емоційним болем і стражданням, які вони відчувають.

"Головне — шукати в собі внутрішню силу та стійкість, підтримку рідних і близьких. Симптоми повинні поступово зменшуватися, але якщо цього не відбувається і вони заважають нормальній повсякденній діяльності, слід звернутися по допомогу до психіатричного спеціаліста", — говорить голова Національної ради з посттравм Еял Фрухтер.

Нагадаємо, низка ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати Америки планують передати ізраїльській армії снаряди, які призначалися для України. Йдеться про 155-мм снаряди з бази в Ізраїлі.