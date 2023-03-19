В результате землетрясения в Эквадоре погибли по меньшей мере 15 человек

Последствия землетрясения

В результате мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на южном побережье Эквадора, по меньшей мере 15 человек погибли. Более 400 человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает BBC News.

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Власти рассказали, что больше всего пострадала южная провинция Эль-Оро, там погибли 12 человек.

Север Перу испытала землетрясение, а в пограничной провинции Тумбес погибла 14-летняя девочка, когда обрушился ее дом.

В Эквадоре Мачала и Куэнка были среди городов, которые получили повреждения зданий и транспортных средств, когда аварийные службы спешили на помощь людям.

Эпицентр находился вблизи Балао, примерно в 80 км от второго по величине города Эквадора Гуаякиль, где проживает около трех миллионов человек.

"Мы убежали из дома. Земля — это был очень мощный взрыв — дрогнула, электрические кабели, окна и все вокруг задвигалось. Люди были на улицах и молились, потому что это не прекращалось", — рассказал житель Мачалы Эксон Тобар.

Президент Эквадора Гильермо Лассо призвал людей сохранять спокойствие, пока официальные лица оценивают ущерб.

Власти рассказали, что несколько дорог заблокированы сдвигами, повреждены несколько домов, учебных заведений и медицинских центров.

Это самое сильное землетрясение в Эквадоре с 2016 года, когда погибли около 700 человек и тысячи получили ранения.

Напомним, в Эквадоре, неподалеку от второго по количеству жителей города страны, Гуаякиля, произошло мощное землетрясение.

Также мы писали, что, по информации директора Института геофизики НАН Александра Кендзеры, даже в Киеве может произойти землетрясение магнитудой 7.