В результате землетрясения в Эквадоре погибли по меньшей мере 15 человек
В результате мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на южном побережье Эквадора, по меньшей мере 15 человек погибли. Более 400 человек получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает BBC News.
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Власти рассказали, что больше всего пострадала южная провинция Эль-Оро, там погибли 12 человек.
Север Перу испытала землетрясение, а в пограничной провинции Тумбес погибла 14-летняя девочка, когда обрушился ее дом.
В Эквадоре Мачала и Куэнка были среди городов, которые получили повреждения зданий и транспортных средств, когда аварийные службы спешили на помощь людям.
Эпицентр находился вблизи Балао, примерно в 80 км от второго по величине города Эквадора Гуаякиль, где проживает около трех миллионов человек.
"Мы убежали из дома. Земля — это был очень мощный взрыв — дрогнула, электрические кабели, окна и все вокруг задвигалось. Люди были на улицах и молились, потому что это не прекращалось", — рассказал житель Мачалы Эксон Тобар.
Президент Эквадора Гильермо Лассо призвал людей сохранять спокойствие, пока официальные лица оценивают ущерб.
Власти рассказали, что несколько дорог заблокированы сдвигами, повреждены несколько домов, учебных заведений и медицинских центров.
Это самое сильное землетрясение в Эквадоре с 2016 года, когда погибли около 700 человек и тысячи получили ранения.
Напомним, в Эквадоре, неподалеку от второго по количеству жителей города страны, Гуаякиля, произошло мощное землетрясение.
Также мы писали, что, по информации директора Института геофизики НАН Александра Кендзеры, даже в Киеве может произойти землетрясение магнитудой 7.