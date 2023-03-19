Внаслідок землетрусу в Еквадорі загинули щонайменше 15 людей

Наслідку землетрусу

Внаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,7, який стався на південному узбережжі Еквадору, щонайменше 15 людей загинули. Понад 400 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє BBC News.

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Влада розповіла, що найбільше постраждала південна провінція Ель-Оро, там загинули 12 людей.

Північ Перу відчула землетрус, а в прикордонній провінції Тумбес загинула 14-річна дівчинка, коли обвалився її будинок.

В Еквадорі Мачала та Куенка були серед міст, які зазнали пошкоджень будівель й транспортних засобів, коли аварійні служби поспішали на допомогу людям.

Епіцентр знаходився поблизу Балао, приблизно за 80 км від другого за величиною міста Еквадору Гуаякіль, де проживає близько трьох мільйонів людей.

"Ми втекли з дому. Земля — це був дуже потужний вибух — здригнулася, електричні кабелі, вікна і все навколо задвигтіло. Люди були на вулицях і молилися, тому що це не припинялося", — розповів мешканець Мачали Ексон Тобар.

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо закликав людей зберігати спокій, поки офіційні особи оцінюють збитки.

Влада розповіла, що кілька доріг заблоковано зсувами, пошкоджено кілька будинків, навчальних закладів та медичних центрів.

Це найсильніший землетрус в Еквадорі з 2016 року, коли загинули майже 700 людей та тисячі отримали поранення.

Нагадаємо, в Еквадорі, неподалік другого за кількістю жителів міста країни, Гуаякіля, стався потужний землетрус.

Також ми писали, що, за інформацією директора Інституту геофізики НАН Олександра Кендзери, навіть у Києві може статися землетрус магнітудою 7.