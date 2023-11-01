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Вучич распустил парламент Сербии и назначил внеочередные выборы

1 ноября 2023 13:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вучич распустил парламент Сербии и назначил внеочередные выборы
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: NIDS/NATO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Сербии Александар Вучич распустил Народную скупщину, являющуюся парламентом страны. Внеочередные парламентские выборы он назначил на 17 декабря.

Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

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"На основании пунктов 1 и 5 статьи 109 Конституции Сербии, согласно пункту 1 статьи 21 Закона о президенте республики, по аргументированному предложению правительства Республики Сербия от 30 октября 2023 выдаю указ о роспуске Народной скупщины", — отметил сербский президент.

Также Вучич подписал решение о назначении выборов депутатов Народной скупщины 17 декабря.

"Уважаемые граждане, желаю вам счастливых выборов, мы живем в сложные для всего мира времена, во времена глобальных вызовов, войн и конфликтов, во времена, когда нам всем необходимо быть едиными в борьбе за сохранение жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия, во времена, когда мы столкнемся с многочисленными давлениями из-за отношений с Косово и Метохией и других региональных и мировых проблем", — добавил он.

Глава государства отметил, что для Сербии очень важно сохранить мир, стабильность, внутреннюю сплоченность и продемонстрировать демократию.

"Я бы сказал, что эта кампания является возможностью цивилизованно представить разные идеи, программы, политики, которые должны конкурировать, но никогда не будут угрожать нашему жизненно важному государству, народным и национальным интересам", — подчеркнул Вучич.

Напомним, что сегодня, 1 ноября, Европейский союз отмечает тридцатую годовщину от создания. В этот день в 1992 году вступил в силу Маастрихтский договор (или Договор о Европейском Союзе).

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