Вучич распустил парламент Сербии и назначил внеочередные выборы
Президент Сербии Александар Вучич распустил Народную скупщину, являющуюся парламентом страны. Внеочередные парламентские выборы он назначил на 17 декабря.
Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.
Учитель распустил парламент
"На основании пунктов 1 и 5 статьи 109 Конституции Сербии, согласно пункту 1 статьи 21 Закона о президенте республики, по аргументированному предложению правительства Республики Сербия от 30 октября 2023 выдаю указ о роспуске Народной скупщины", — отметил сербский президент.
Также Вучич подписал решение о назначении выборов депутатов Народной скупщины 17 декабря.
"Уважаемые граждане, желаю вам счастливых выборов, мы живем в сложные для всего мира времена, во времена глобальных вызовов, войн и конфликтов, во времена, когда нам всем необходимо быть едиными в борьбе за сохранение жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия, во времена, когда мы столкнемся с многочисленными давлениями из-за отношений с Косово и Метохией и других региональных и мировых проблем", — добавил он.
Глава государства отметил, что для Сербии очень важно сохранить мир, стабильность, внутреннюю сплоченность и продемонстрировать демократию.
"Я бы сказал, что эта кампания является возможностью цивилизованно представить разные идеи, программы, политики, которые должны конкурировать, но никогда не будут угрожать нашему жизненно важному государству, народным и национальным интересам", — подчеркнул Вучич.
Напомним, что сегодня, 1 ноября, Европейский союз отмечает тридцатую годовщину от создания. В этот день в 1992 году вступил в силу Маастрихтский договор (или Договор о Европейском Союзе).
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