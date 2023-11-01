Вучич розпустив парламент Сербії й призначив позачергові вибори

Президент Сербії Александар Вучич. Фото: NIDS/NATO

Президент Сербії Александар Вучич розпустив Народну скупщину, що є парламентом країни. Позачергові парламентські вибори він призначив на 17 грудня.

Про це повідомляє телерадіокомпанія РТС.

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"На підставі пунктів 1 і 5 статті 109 Конституції Сербії, відповідно до пункту 1 статті 21 Закону про президента республіки, за аргументованою пропозицією уряду Республіки Сербія від 30 жовтня 2023 року видаю указ про розпуск Народної скупщини", — зазначив сербський президент.

Також Вучич підписав рішення про призначення виборів депутатів Народної скупщини 17 грудня.

"Шановні громадяни, бажаю вам щасливих виборів, ми живемо в складні для всього світу часи, в часи глобальних викликів, воєн і конфліктів, в часи, коли нам усім необхідно бути єдиними в боротьбі за збереження життєво важливих національних і державних інтересів Республіки Сербія, в часи, коли ми зіткнемося з численними тисками через відносини з Косово і Метохією та інші регіональні та світові проблеми", — додав він.

Голова країни зауважив, що для Сербії дуже важливо зберегти мир, стабільність, внутрішню згуртованість і продемонструвати демократію.

"Я б сказав, що ця кампанія є можливістю цивілізовано представити різні ідеї, програми, політики, які повинні конкурувати, але які ніколи не загрожуватимуть нашій життєво важливій державі, народним і національним інтересам", — наголосив Вучич.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 листопада, Європейський союз відзначає тридцяту річницю від створення. В цей день у 1992 році вступив у дію Маастрихтський договір (або Договір про Європейський Союз).